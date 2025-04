Cultura Al Teatro Amiatino Stefano Santomauro con God Save the Sex 1 aprile 2025

Castel del Piano: Prosegue con un appuntamento all’insegna dell’ironia e della leggerezza la stagione teatrale 2025 dei Teatri d’Amiata, nata dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, le amministrazioni comunali di Arcidosso e Castel del Piano e l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana. Sabato 5 aprile alle ore 21:00, sul palco del Teatro Amiatino di Castel del Piano, va in scena lo spettacolo comico God Save the Sex, scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro, con la collaborazione di Daniela Morozzi e la consulenza scientifica della Dott.ssa Giovanna Panichi. Lo spettacolo, selezionato al Torino Fringe Festival, è un viaggio ironico e irriverente tra tabù, desideri, contraddizioni e nevrosi del nostro tempo. Un racconto dissacrante, coinvolgente e divertente, che strappa sorrisi e riflessioni, mettendo al centro le piccole e grandi storture della società contemporanea. La produzione è firmata Grande Giove APS. Info e Biglietteria biglietti posto unico intero € 12 / ridotto € 11 biglietto ridotto € 8 riservato agli studenti delle Università̀ possessori della carta Studente della Toscana e alla promozione biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze per gli abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Santa Fiora riduzioni possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), over 65 Info e prenotazioni Biblioteca Comunale Arcidosso (prenotazioni spettacoli Teatro degli Unanimi) piazza Indipendenza, 30, Arcidosso tel. 0564 965057 da lunedì a venerdì ore 9-13 Associazione Compagnia teatrale “Né Arte Né Parte” (prenotazioni spettacoli Teatro degli Unanimi e Teatro Amiatino) cell. 347 9081631 da lunedì a sabato ore 15 – 19, contattabile anche tramite messaggio whatsapp I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera degli spettacoli Teatro degli Unanimi piazza Cavallotti, 4 58031 Arcidosso Teatro Amiatino piazza Arcipretura 58033 Castel del Piano Seguici



