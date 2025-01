Hockey: L'MD Grosseto conquista la prima vittoria nel campionato di serie B battendo Camaiore

Grosseto: Trascinata dalle reti di Emanuele Perfetti e di Marco Bianchi, che hanno realizzato rispettivamente 6 e 5 reti, l’MD Circolo Pattinatori Grosseto ha centrato, nel recupero della prima giornata contro la Rotellistica Camaiore il primo successo nel campionato di serie B. I ragazzi guidati da Marco Zanobi hanno ottenuto un 13-3 che la dice lunga sulla differenza tra le due formazioni e nel finale il tecnico ha avuto modo di dare spazio al secondo portiere Moreno Saletti ma anche al giovanissimo Aleksander Muntean, classe 2010, che ha fatto così il suo esordio tra i seniores.

All'MD è bastato meno un minuto e mezzo per sbloccare la partita, grazie ad una rete di Marco Bianchi, che ha poi portato la squadra sul 3-0 con altre due segnature. I versiliesi hanno provato a rifarsi sotto, ma Bianchi li ha rimandati lontano. Tirinnanzi si fa parare un rigore da Mattia Marinoni a metà tempo e poi inizia lo show di Emanuele Perfetti che con tre segnature in meno di due minuti fa volare il Grosseto sul 7-1, che sarà poi il risultato finale del primo tempo. Nella ripresa il Grosseto controlla agevolmente arrivando in doppia cifra già dopo 12 minuti e chiudendo come dieci di scarto grazie alla rete di Bardini a 25 dalla conclusione.

«Abbiamo fornito una gran bella prestazione – commenta soddisfatto mister Marco Zanobi - i ragazzi hanno ormai trovato l'amalgama giusta e hanno messo in atto quello che viene provato in settimana, seguendo il percorso tracciato dall'allenatore della serie A1 Massimo Mariotti, che serve a preparare i più giovani per un futuro impiego in prima squadra. La vittoria con il Camaiore può essere sicuramente l'inizio di una bella stagione. Mi preme sottolineare che tutti hanno dato il loro apporto per questa chiara vittoria, compreso Muntean, al quale ho concesso gli ultimi sette-otto minuti conclusivi».

Serie B, MD C.P. Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3

MD GROSSETO: Marinoni, Saletti; Bruzzi, Montomoli, Bardini, Cardi, Giusti, Muntean, Bianchi, Perfetti, Saletti. All. Marco Zanobi.

CAMAIORE: Iacopi, Canali; Barni, Farioli, Giorgi, Caliumi, Casini, Zini, Tirinnanzi, Benedetti. All. Matteo Giorgi.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 1’22 Bianchi, 3’42 Bianchi, 7’32 Bianchi, 5’44 Farioli, 9’13 Bianchi, 13’49 Perfetti, 14’19 Perfetti, 15’40 Perfetti, nel s.t. 7’44 Perfetti, 8’03 Farioli, 10’28 Tirinnanzi, 11’07 Perfetti, 12’07 Cardi, 17’31 Bianchi, 23’50 Perfetti (p.p.), 24’35 Bardini.