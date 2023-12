Hockey: l'Edilfox piega il Lodi, con un secondo tempo straordinario

Grosseto: L’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto mette al tappeto anche il Wasken Lodi al termine di una partita bellissima, che ha divertito i tifosi accorsi alla pista Mario Parri e che ha ribadito le ambizioni dei ragazzi di Michele Achilli, che hanno ritrovato il cinismo dei tempi migliori, rimontando nel giro di quattro minuti dal 3-4 al 7-4 contro un avversario che i biancorossi del Cp non battevano addirittura dal 1977. Per questo il successo di domenica sera, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, ha un sapore particolare. A confezionarlo è stato un gruppo affiatatissimo e in salute, che ha dato il suo contributo a stendere i giallorossi, scesi in Maremma per il sorpasso. Alessandro Franchi è stato probabilmente il migliore per le tre reti bellissime che ha messo in fondo alla rete, ma come non parlare dei due bellissimi tiri di capitan Saavedra e del missile di Thiel che ha piegato il guantone a Grimalt e del centro chirurgico di De Oro. Il tutto impreziosito dalle parate di Català, che ha difeso da campione in un momento in cui Lodi ha giocato forse meglio dei padroni di casa.







E’ stata una serata magica, iniziata con un preciso passaggio di Paghi a Franchi, che aggira il portiere e mette in rete. L’Edilfox insiste, ma i lombardi pareggiano con una veloce azione di contropiede: l’ex Fantozzi serve Najera che dalla sinistra batte Català. Passano solo 28 secondi e il Grosseto trova il 2-1, grazie a un missile da lontano di Thiel che s’infila alla destra del portiere ospite. Prima della fine del tempo c’è stato un botta e risposta tra Grosseto e Lodi, nel giro di sei secondi: De Oro mette in rete un servizio di Saavedra, mentre Nadini accorcia con un’azione personale di Nadini. La supersfida, che ha richiamato un buon pubblico, torna in parità dopo settanta secondi della ripresa, con il tiro dalla destra di Fernandes che beffa Català. Al 10’ Lodi va addirittura in vantaggio con una bella rete di Fantozzi che supera Català con un alza e schiaccia pregevole sotto porta. Il Grosseto aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, ma si espone al veloce contropiede dei giallorossi ospiti. Gli sforzi del Circolo Pattinatori vengono premiati al 16’: Paghi serve Francbi che con un diagonale imparabile per Grimalt.





Il Lodi potrebbe tornare in vantaggio ma Català para la punizione di prima di Fantozzi. La partita rimane a su ritmi elevatissimi e su un tiro diretto, battuto magistralmente da Saavedra, l’Edilfox torna avanti e con una gran rete di Alessandro Franchi poi fugge via. Il sigillo definitivo arriva a poco meno di cinque minuti dalla fine: Saavedra vola via sulla sinistra e lascia partire un tiro straordinario per il 7-4 finale. Il Lodi non s’arrende ma Najera mette alta una punizione di prima e nel finale al Grosseto basta controllare per salire a 22 punti.





Edilfox Grosseto-Wasken Lodi 7-4

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

WASKEN LODI: Grimalt, Porchera; Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto. All. Pierluigi Bresciani.

ARBITRI: Franco Ferrari, Mauro Giangregorio.

RETI: nel p.t. al 10’16 Franchi, 12’29 Najera, 12’59 Thiel, 22’50 De Oro, 22’44 Nadini; nel s.t. 1’10 Fernandes, 9’47 Fantozzi, 15’59 Franchi, 17’43 Saavedra (p.p.), 18’43 Franchi, 20’12 Saavedra.