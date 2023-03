Hockey, inizia la volata finale in serie A1

Grosseto: Per il Circolo Pattinatori Edilfox inizia sabato sera (inizio alle 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sulla pista del Why Sport Valdagno la volata finale per chiudere la regular season del campionato di serie A1 in una posizione di prestigio, per evitare innanzitutto il primo turno della volata scudetto.



I ragazzi di Michele Achilli sono attesi a cinque incontri, due dei quali in casa e tre in trasferta. Di questi ben quattro sono scontri diretti, con compagini che puntano a finire il campionato nel migliore dei modi.

L’avversario di turno, nono in classifica, ha un tesoretto di cinque punti da gestire sull’undicesima (Sandrigo) per conquistare l’accesso al turno preliminare dei playoff. All’andata, in via Mercurio, la “Big red machine” s’è imposta per 6-2, dopo essere andata al riposo sul 3-1. I veneti provengono però da una serie di quattro risultati positivi, con due pareggi Doc contro Trissino e Lodi (entrambi per 1-1), e due vittorie, una con il Montebello e quella di sabato scorso a Bassano per 2-0.

«La gara di Valdagno – dice Gaston “Tonchi” De Oro, l’ex di turno - sarà come tutte le altre partite, una guerra e forse anche di più. Loro sono in gran forma. Il portiere Bruno Sgaria s’è messo a parare e i risultati sono arrivati».





Con la trasferta vicentina inizia la volata finale… «Andremo ad affrontare ogni gara per portare a casa la vittoria – aggiunge De Oro - La classifica è cortissima e per rimanere in alto, visto che ci attendono ben quattro scontri diretti, dovremo prendere con cura ogni gara. Da ora in poi non cambia per noi chi affrontiamo: ogni sabato sarà una finale».

Il Circolo Pattinatori è reduce dall’entusiasmante pareggio contro la regina Trissino. Vi può dare la spinta giunta per la volata conclusiva? «Un pareggio con il Trissino, la capolista, vale sicuramente tantissimo. E poi ribaltare il risultato e prendere un punto dallo 0-3 è stato bellissimo per la gente che ha gremito il Palazzetto e anche per noi. La spinta, però, ce la diamo da soli, ce la dà la nostra voglia di vincere».

Il bomber italo-argentino torna per la prima volta a Valdagno dopo una bella parentesi della sua carriera: «A Valdagno ho tanti amici, là è nata mia figlia; è l’unica squadra con la quale ho vinto lo scudetto. Auguro a loro di tornare presto in alto». Sabato sera però Tonchi cercherà di far valere la dura legge dell’ex.

I biancorossi hanno trascorso una settimana tranquilla, Serse Cabella si è messo in evidenza nel raduno con la nazionale under 23 e tutti hanno lavorato per preparare al meglio gli ultimi 250 minuti della regular season.

I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Arbitri: Franco Ferrari e Alfonso Rago.

I precedenti. Quella di sabato sera al Palalido è la dodicesima sfida tra Cp Grosseto e Valdagno. Nelle prime undici le due rivali hanno conquistato cinque vittorie a testa. Solo un incontro è finito in parità.

Il programma della 22ª giornata: Montecchio Precalcino-Cgc Viareggio, Tierre Montebello-Gamma Sarzana, Why Sport Valdagno-Edilfox Grosseto, TeamServiceCar Monza-Telea Sandrigo, GDS Forte dei Marmi-Engas Vercelli, Wasken Lodi-Ubroker Bassano. Domenica: Trissino-Galileo Follonica.

Classifica: Trissino 53; Lodi 44; Sarzana 40; Edilfox Grosseto 39; Follonica 38; Forte dei Marmi 36; Bassano 34; Vercelli 32; Valdagno 25; Monza 22; Sandrigo 20; Viareggio e Montecchio 12; Montebello 8.









(foto Manuel Urracci - Mario Spalletta)