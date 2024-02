Hockey: Il Cp Tosco Service ospita domenica il Versilia Forte. Accolto ricorso per le squalifiche

Grosseto: La Tosco Service Circolo Pattinatori Grosseto è attesa domenica pomeriggio alle 18, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, alla prima di tre sfide casalinghe nel campionato di serie B. I ragazzi di Fabio Bellan si confronteranno prima di tutto con il Versilia Forte dei Marmi, quintetto che ha sei punti come i padroni di casa, ma deve recuperare due incontri. Il Cp Grosseto cercherà di tornare al successo per rimanere sulla scia di Viareggio Hockey e Castiglione che guidano la classifica con 9 punti.

Assenti Alfieri, infortunato, e gli squalificati Bianchi, Perfetti, Bruni e Faelli, Bella ritrova Filippeschi, che con la sua esperienza può dare una mano ai giovani che compongono la rosa.

I convocati: Irace, Giusti, Burroni, Salvadori, Giabbani, Filippeschi, Bardini, Casini, Nerozzi, Saletti.

SQUALIFICHE RIDOTTE. La Corte sportiva d’appello ha infatti discusso il ricorso presentato dagli avvocati

Stefano Pellacani e Lorenzo Maestrini per conto del Circolo Pattinatori avverso alle squalifiche di Emanuele Perfetti e Marco Bianchi, a seguito degli incidenti del 21 gennaio scorso contro il Cgc Viareggio. La corte presieduta dall’avvocato Enrico Valentini «riduce la sanzione irrogata all’atleta Emanuele Perfetti a mesi 3 di squalifica (prima erano sei); riduce la sanzione irrogata all’atleta Marco Maria Bianchi a 3 giornate di squalifica (erano quattro) e porta a 100 euro l’ ammenda. Dispone la restituzione della metà della tassa di reclamo». Bianchi potrà così tornare in campo nel derby contro il Castiglione, mentre Perfetti sarà disponibile per le ultime due gare di campionato e per gli eventuali playoff.