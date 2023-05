Hockey: Il CP organizza due pullman per seguire la squadra giovedì a Follonica

Grosseto: S’avvicina per il Circolo Pattinatori Edilfox lo storico appuntamento con le semifinali scudetto di hockey pista. La federazione sport rotellistici, alla fine, ha fissato per giovedì sera alle 20,45 (anche per evitare la concomitanza con il derby Milan-Inter di Champions League) il primo incontro tra i biancorossi di Michele Achilli e il Trissino campione d’Italia uscente. La sfida, come noto, si disputerà sulla pista Antonio Armeni di Follonica, in quanto l’impianto di via Mercurio ha una deroga fino al 30 giugno 2025 che vale solo per le gare di regular season e dei quarti di finale, ma non per semifinali e finale per le quali serve una capienza minima di 1.000 e 1.200 posti. La pista Mario Parri, che può contenere al massimo 370 spettatori a sedere, è stata teatro della sfida con il Sarzana, che ha dato il lasciapassare per Saavedra per le Final Four, ma necessita di un urgente ampliamento per poter contenere tutti gli sportivi che in questi si sono avvicinati alla “Big red machine”.





«Coloriamo di biancorosso il golfo - è l’invito del presidente del Circolo Pattinatori, Stefano Osti - per far sentire la nostra vicinanza ai ragazzi, in una stagione indimenticabile che ci ha già regalato notti magiche come quella di sabato scorso contro il Sarzana. Potrebbe non succedere più che il Grosseto arrivi così in alto e quindi per gli sportivi quella di giovedì prossimo è un’occasione unica, imperdibile, per seguire la squadra del cuore nella vicina Follonica».

La società per venire incontro agli sportivi ha organizzato due pullman completamente gratuiti che partiranno giovedì alle 19.30 dal centro sportivo di via Mercurio, lato via dell’Oro per raggiungere Follonica. I biglietti per la partita sono stati messi in vendita a 10 € con la riduzione a cinque euro per i ragazzi dai nove ai 14 anni.

Il programma delle semifinali. Gara1: Forte dei Marmi-Lodi mercoledì ore 18, Grosseto-Trissino giovedì alle 20,45. Gara2 sabato alle 20,45 a Lodi, domenica alle 18 a Trissino; gara3 17 maggio a Trissino e Lodi; ev. gara4 20 maggio a Grosseto (Follonica) e Forte; ev. gara 5 a Trissino e Lodi.