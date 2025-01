Hockey: Il Cp Grosseto con tre reti per tempo supera il Montebello (6-1)

Grosseto: Missione compiuta per il Circolo Pattinatori che sfrutta al meglio il turno casalingo contro la Tierre Montebello (6-1) per fare un balzo in avanti nella lotta per la salvezza diretta: dopo la vittoria di sabato sono otto i punti di vantaggio sul Sarzana quint’ultimo. Unica nota negativa l’espulsione definitiva di Paghi, che salterà il derby di Follonica.

«Era la terza partita in sei giorni, quindi la squadra era un po’ stanca – commenta l’allenatore Massimo Mariotti – ma siamo stati bravi a interpretare il confronto al meglio e a trovare il momento giusto per chiudere la partita. Il risultato è rotondo e meritato e ringrazio i ragazzi. Ci ha rovinato la serata il rosso a Stefano Paghi che ci costringerà ad affrontare il derby senza due titolari»

Il Grosseto prende subito in mano la partita, ma i vicentini si difendono con ottimi risultati. Barragan sbatte sui gambali di Da Silva al 5’, De Oro, un paio di minuti, non trova invece la porta dopo essersi liberato bene in area.

All’11’ è invece bravo Fongaro sul tiro di Ramiro Torres. Il portiere grossetano è da applausi anche al 15’ sullo stesso Ramiro Torres. Il Circolo Pattinatori per un quarto d’ora fa registrare un maggior possesso di palla, ma sblocca il risultato al 16’ con Francisco Barragan, il primo a recuperare la pallina deviata dal portiere sul tiro dalla destra di Stefano Paghi.

Al 17’ gli arbitri fischiano un doppio cartellino blu a Ramiro Torres: Matias Sillero realizza la punizione di prima scartando il portiere. Passa un altro minuto e il Grosseto cala il tris: Paghi serve Saavedra che si accentra e batte Da Silva con tiro centrale. Nel finale di tempo il Montebello prova a mettere la testa avanti ma la retroguardia fa buona guardia. Al 4’ della ripresa Saavedra fallisce un gol fatto a porta vuota. Il Cp continua a dominare e a creare occasioni, ma il risultato non cambia. Montebello continua a difendersi e replica con qualche tentativo da lontano. La quarta rete è comunque nell’aria e arriva al 14’ su un veloce contropiede finalizzato da Stefano Paghi. Il Grosseto insiste e trova un altro gol di bella fattura con Pablo Saavedra dal vertice sinistro dell’area A 5 minuti e mezzo dalla fine il Grosseto perde Paghi per un’espulsione definitiva, ma Fongaro para in due tempi il tiro diretto di Pablo Torres.

In inferiorità numerica, De Oro si fa parare una punizione di prima da Da Silva e poi il Grosseto subisce l’ unica rete del match da Checchetto, che supera Fongaro con una conclusione dalla destra. I biancorossi, per evitare sorprese, continuano ad attaccare e si procurano un rigore che vale il 6-1 finale.

Circolo Pattinatori Grosseto-Tierre Montebello 6-1

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Giusti, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

MONTEBELLO: Da Silva, Nardi; Pablo Torres, Schiavo, Checchetto, Bolla, De La Rete, Iselle, Ramiro Torres, Zordan. All. Mauro Zini.

ARBITRI: Franco Ferrari e Massimo Nucifero.

RETI: nel p.t. 15’30 Barragan, 16’19 Sillero, 17’15 Saavedra; nel s.t. 13’49 Paghi, 15’23 Saavedra, 21’22 Checchetto, 21’50 Saavedra (rig.)

NOTE: cartellino rosso a Paghi a 19’32 del s.t.; doppio cartellino blu a Ramiro Torres a 16’16 del p.t.