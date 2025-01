Fabio Mecarozzi al sindaco Lotti: "Uuniti per difendere l'agricoltura"

Sorano: In qualità di organizzatore della manifestazione del 28 gennaio, che si terrà a Pitigliano e Sorano, Fabio Mecarozzi rispondere al messaggio del sindaco Ugo Lotti.

«Condivido pienamente le motivazioni e le preoccupazioni espresse dal sindaco riguardo alla crisi che affligge il settore agricolo - si legge nella nota -, un pilastro strategico per il nostro territorio. Noi agricoltori siamo determinati a far valere i nostri diritti in modo pacifico e civile, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di sollecitare interventi concreti da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il sindaco Lotti per la sua gentilezza, la disponibilità e il sostegno espresso nei confronti della nostra causa. È fondamentale che le istituzioni locali, come il Comune di Sorano, siano al fianco degli agricoltori in un momento così difficile per il nostro comparto. A tal proposito, invito ufficialmente il sindaco Lotti a partecipare alla mobilitazione del 28 gennaio. La sua presenza rappresenterebbe un segnale importante di vicinanza alle nostre istanze e al lavoro che quotidianamente svolgiamo per il nostro territorio. Siamo pronti a lavorare insieme, attraverso il dialogo costruttivo, per costruire un futuro migliore per l’agricoltura e per l’intera comunità».