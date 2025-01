Elenia Stefani: La Maremma si prepara per Sanremo 2025 con il Team Dream Massage

Manciano: Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, uno dei nomi che sta catturando l’attenzione nel mondo del benessere è quello di Elenia Stefani. Proveniente dalla Maremma, più precisamente da Manciano, Elenia è pronta a fare il suo debutto nella prestigiosa squadra di Dream Massage, selezionata per il Master Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi 2025. La sua esperienza e la sua passione per il benessere sono pronte ad illuminare la Costa Azzurra. La incontriamo per scoprire di più sulla sua carriera e i suoi sogni futuri.

Ciao Elenia, innanzitutto congratulazioni per essere stata selezionata per il Master Massaggiatore di Sanremo 2025! Come ti senti a pochi passi da questa avventura?

Grazie mille! È un'emozione incredibile. Quando mi hanno comunicato la selezione, non potevo credere che un sogno che coltivavo da anni stesse per diventare realtà. Sanremo è un palcoscenico internazionale e avere l’opportunità di lavorare nel team Dream Massage, sotto la guida del Maestro Stefano Serra, è davvero un onore. Sono entusiasta di vivere questa esperienza, sia professionalmente che personalmente.

La tua carriera nel benessere è iniziata in un posto molto speciale, le Terme di Saturnia. Cosa ti ha spinto ad intraprendere questa strada?

Fin da giovane sono stata affascinata dal potere del benessere e della cura del corpo. Il mio percorso è cominciato alle Terme di Saturnia, un luogo che, oltre ad offrire un ambiente straordinario, mi ha fornito le fondamenta per diventare quello che sono oggi. Lì ho imparato moltissimo, e sono grata di aver avuto l’opportunità di formarmi in una struttura così prestigiosa. Poi, col passare degli anni, ho voluto ampliare la mia esperienza lavorando con altri alberghi di alta gamma e ora come libera professionista nella Maremma.





Da poco hai intrapreso un percorso di approfondimento con Dream Massage. Come ti ha influenzato questo incontro con il Maestro Stefano Serra?

Il Master con Dream Massage è stato un vero e proprio punto di svolta per me. L’approccio olistico che ho imparato mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio di conoscenze e trattamenti. Il Maestro Stefano Serra è una figura di riferimento internazionale e il suo metodo, che unisce tecniche tradizionali e moderne, mi ha permesso di affinare ulteriormente la mia professionalità. Il mio obiettivo non è solo il trattamento fisico, ma anche quello energetico, e Dream Massage mi ha dato gli strumenti giusti per andare oltre.

Cosa ti aspetti da questa esperienza a Sanremo? Quali saranno, secondo te, i punti di forza che porterai nel team?

Sanremo è un’occasione unica, non solo per la visibilità, ma anche per imparare da altri professionisti e confrontarmi con il mondo dello spettacolo. Sarò al servizio di artisti e personaggi di spicco che vivono giornate frenetiche, e l’obiettivo è offrire loro un momento di relax e benessere. I miei punti di forza? La conoscenza delle diverse tipologie di trattamenti e la capacità di rispondere alle esigenze di ogni singolo individuo. Ogni cliente è unico, e ogni trattamento deve esserlo altrettanto.

Ti sei da poco diplomata come spa&beauty manager e vorresti diventare una spa consultant. Cosa ti spinge ad andare oltre nella tua formazione?

La formazione continua è una delle cose che considero più importanti nella mia carriera. Il diploma in spa & beauty manager mi permetterà di ampliare ulteriormente le mie competenze e di approfondire aspetti gestionali e consulenziali, che considero fondamentali. Il mio sogno, però, è quello di poter trasmettere tutto ciò che ho imparato nel corso degli anni. Vorrei insegnare e supportare altri professionisti e centri benessere, contribuendo così a far crescere il settore e a migliorare la qualità del servizio offerto.

Guardando al futuro, hai un sogno che vorresti realizzare. Puoi raccontarci di più sul tuo progetto di un centro olistico?

Il mio sogno nel cassetto è quello di creare un centro olistico che vada oltre il semplice concetto di benessere fisico. Voglio un luogo dove corpo, mente e spirito possano essere trattati in modo integrato, con pratiche come il Reiki e altre tecniche energetiche. Credo che oggi sia fondamentale prendersi cura di sé a 360 gradi, e questo sarebbe il mio obiettivo. Un centro dove le persone possano davvero ritrovare il proprio equilibrio interiore e fisico.

Infine, Elenia, cosa rappresenta per te il benessere delle persone e come ti senti quando un cliente lascia il tuo trattamento soddisfatto?

Il benessere delle persone è la mia priorità. Non è solo un lavoro, ma una vera passione. Quando vedo un volto rilassato, un sorriso che nasce dopo un trattamento, non c’è soddisfazione più grande. Il benessere è un percorso, e ogni volta che riesco a contribuire anche in piccola parte a migliorare la giornata di qualcuno, mi sento felice. È un po’ come una missione che non finisce mai.

Grazie Elenia per questa chiacchierata. In bocca al lupo per la tua avventura a Sanremo e per tutti i tuoi progetti futuri!

Grazie a voi, è stato un piacere. Non vedo l'ora di vivere questa esperienza straordinaria e di portare il mio contributo al mondo del benessere!