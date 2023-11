Hockey: Due vittorie per le giovanili del Circolo Pattinatori al Pala Rogai di Prato

Grosseto: Il Circolo Pattinatori torna dal Pala Rogai di Prato con due importanti vittorie a livello giovanile. Gli Under 13 di Stefano Paghi hanno conquistato la terza affermazione consecutiva stagionale e continuano a camminare a braccetto di Follonica e Castiglione in testa alla classifica. Chiuso il primo tempo avanti già per 4-0, con la doppietta dello scatenato Mirko Pucillo (match winner con una tripletta) e con le reti di Amerighi e Convertiti, nella ripresa i biancorossi sono andati avanti fino al 7-0, prima di subire la rete di Santiccioli. Alessio Tonini a 3’29 dalla fine ha ristabilito le distanze e ha fissato un 8-1 che la dice lunga sulla crescita di questo gruppo che, non dimentichiamolo, due anni fa ha conquistato la Coppa Italia.

Autoritario anche il successo degli under 11, guidati per l’occasione da Stefano Paghi, che hanno superato per 12-2 il quintetto locale. I piccoli grossetani sono andati al riposo ampiamente in vantaggio, sul 7-1. Al rientro in campo hanno subito il 7-2, ma hanno ripreso a macinare gioco e punti arrivando a dodici con una bella prestazione collettiva. Tommaso Spinosa ha firmato cinque reti, ma tutti i giocatori di movimento sono andati a segno, a dimostrazione di una bella crescita di tutto il gruppo.

L’unico stop del fine settimana è stato quello della under 15 di Emilio Minchella, che ha trovato sulla sua strada la corazzata Sarzana. I liguri sono arrivati fino al 9-0, subendo la rete di Tancredi Betti, prima di chiudere in doppia cifra. Domenica a Prato c’è stato anche il battesimo dei bambini del mini hockey allenati da Pablo Saavedra, che hanno disputato il loro primo concentramento. E’ stato un primo approccio divertente ed emozionante.

I bambini del mini hockey: Edoardo Antonelli, Andrea Mantovani, Pietro Spinosa, Pietro Tavarelli, Ascanio Leone Vivarelli, Nicolas Terminali, Michelangelo Romano.

U15, Cp Grosseto-Sarzana 1-10

GROSSETO: Del Viva, Tiezzi; Boni, Pucillo, Bianchi, Betti (1), Civitarese, Leonardo Convertiti Mann, Muntean, Orlandini. All. Emilio Minchella.

SARZANA: Grossi, Baudinelli; Malfatti (2), Fabbi, Traina (2), Gabelloni, Farina (4), Grossi, Lagomarsini. All. Claudio Gaetano De Mola.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

U13, Startit Prato-Cp Grosseto 1-8

PRATO: Picci; Bendoni, Bruno, Castagnozzi, Mazzoni, Paccosi, Santiccioli (1), Pacini, Ferramosca, Picci. All. Jacopo Raggioli.

GROSSETO: Conti, Mori; Amerighi (1), Bordan (1), Denaro, Della Posta, Edward Convertiti Mann (1), Pucillo (3), Gabriele Sorbo (1), Tonini (1). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Davide Poli.

U11, Startit Prato-Cp Grosseto 2-12

PRATO: Coluzzi; Ferramosca (2), Helena Bendoni, Geraci, Guarducci, Alessandro Bendoni, Scatizzi, Pacini. All. Maurizio Baldesi.

GROSSETO: Buonriposi; Bucciacchio (1), Croci (1), Marinoni (3), Alice Sorbo (2), Spinosa (5). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Davide Poli.