Hockey: concluso l'Educamp Coni che ha coinvolto 180 bambini Under 14

Grosseto: Si è concluso nel centro sportivo polivalente di via Mercurio, al Verde Maremma, l’Educamp Coni organizzato dal Comune di Grosseto, in sinergia con la delegazione provinciale del Coni. L’iniziativa, che ha coinvolto 180 bambini, sessanta per ognuna delle tre settimane di svolgimento, è nata come percorso multidisciplinare per giovani under 14, dove provare tanti sport divertendosi, seguiti da operatori e tecnici sportivi qualificati. Un servizio che l’amministrazione comunale ha messo in piedi per quelle famiglie che hanno necessità di occupare i loro figli mentre sono al lavoro.

Comune, che ha seguito l’iniziativa con l’assesssora all’istruzione Angela Amante e con quella dal bilancio Simona Rusconi, e Comitato olimpico, che ha avuto in prima fila la delegata provinciale Elisabetta Teodosio e il formatore regionale Claudio Bellacchi, hanno scelto di appoggiarsi al Circolo Pattinatori Grosseto, concessionario del centro di via Mercurio, che ha grandi spazi a disposizione per dare la possibilità ai partecipanti di potersi cimentare in varie discipline.

I bambini nelle tre settimane di campus hanno potuto apprezzare hockey su pista, pattinaggio, ginnastica, calcio/motoria, grazie a un gruppo di istruttori qualificati: Pablo Saavedra, Fabio Bellan (hockey); Giulia Fornai, Alessia Donadelli (pattinaggio artistico); Azzurra Terminali (ginnastica artistica) e Alexandra Mostoghiu (calcio). Il Coeso ha messo invece a disposizione un operatore per seguire un bambino autistico. Ai pasti ha provveduto l’azienda Camst.