Hockey, alla pista Armeni si alza il sipario sulla semifinale

Grosseto: Sulla pista Antonio Armeni di Follonica, si alza giovedì sera alle 20,45 per il Circolo Pattinatori Edilfox il sipario su una storica semifinale scudetto contro la regina Trissino. Un appuntamento che va ad impreziosire una stagione già ricca di soddisfazioni, con un quarto posto in regular season, il 2-0 al Sarzana nei Quarti di finale, per non parlare degli otti incontri disputati tra Wse Cup e Champions League e la semifinale di Coppa Italia persa ai supplementari con Lodi.



Gli straordinari risultati, però, sono già stati messi nell’album dei ricordi, il presente si chiama Trissino. I ragazzi di Michele Achilli vanno ad affrontare il quintetto con lo scudetto sul petto, che ha dominato la regular season, ha vinto la Coppa Italia e che non è riuscito a difendere la Coppa Campioni, per essere stato battuto ai rigori dall’Oliveirense, una formazione che il 18 dicembre scorso ha estromesso anche il Grosseto dalla Champions.





Saavedra e compagni nelle prime due sfide dell’anno hanno tenuto testa alla formazione veneta, guidata da Ct della nazionale Alessandro Bertolucci: all’andata hanno perso 7-4 dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-2 e aver recuperato con Mount le reti di Cocco e Malagoli. Nel ritorno, invece, la “Big Red Machine” ha imposto il pari ai campioni al termine di 50’ che hanno infiammato la pista Mario Parri, grazie alla straordinaria rimonta dei beniamini di casa dallo 0-3 al 4-4 finale siglato da Pablo Saavedra.

Giovedì sera i grossetani, a causa di norme federali legate alla capienza dell’impianto, non potranno avere il completo sostegno dei propri tifosi, anche se confidano che gli appassionati siano spinti a utilizzare l’auto o i pullman messi a disposizione gratuitamente dalla società (i ritardatari possono contattare la segreteria al 338 549 0777, o scrivere a asdcpgrosseto1951@gmail.com) che partiranno alle 19,30 da via dell’Oro, per sostenere la formazione in un incontro imperdibile.

L’Edilfox si presenta a questo impegno non con la tranquillità di chi ha centrato gli obiettivi che si era prefissa, ma con la voglia di continuare a stupire, senza porsi limiti.

«Gare come queste – sottolinea l’allenatore Michele Achilli - si approcciano con entusiasmo, senza guardare quello che abbiamo fatto e chi abbiamo davanti. Dobbiamo giocare al massimo e fare i nostri compiti e a alla fine tireremo le somme. Dobbiamo giocare conservando le nostre caratteristiche, mettendo intensità, senza mollare mai, effettuare i nostri movimenti, facendo il gioco che abbiamo preventivato, senza lasciarsi impressionare. Siamo tranquilli e sereni perché è tutto il campionato che facciamo bene e vogliamo continuare, giocando tutte le partite come se fosse l’ultima».

La serie di semifinale prevede, dopo la gara di Follonica, due trasferte a Trissino, per tornare in gara4 in Maremma.

«Non possiamo fare calcoli ma dobbiamo pensare partita per partita. Comunque vanno i risultati mi trovo a dover vincere sempre».

Cosa cambia con il fatto di dover giocare queste gare in campo neutro?

«In una partita così importante dispiace per i tifosi, per la città, che un evento speciale sia fruibile solo con la macchina, il pullman o la televisione. Dal punto di vista tecnico-tattico non può essere scalfito niente. Ripeto il rammarico è solo per la città e per la società che ha lavorato duro per tutto l’anno per arrivare a questi livelli e per la gente che si stava affacciando in maniera sempre più numerosa in via Mercurio. Questo esodo a Follonica mi auguro sia però uno sprone per l’amministrazione comunale per trovare soluzione per mettere a norma l’impianto».

Il Circolo Pattinatori si presenta a questo appuntamento al completo. «Franchi ha rimesso i pattini in settimana - dice Achilli - e spero che Alessandro torni a darci una mano per avere una rotazione a otto che tanto bene ha fatto finora».





I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Il programma delle semifinali.

Gara1: Forte dei Marmi-Lodi mercoledì ore 18,30; Grosseto-Trissino giovedì alle 20,45.

Gara2: sabato alle 20,45 a Lodi, domenica alle 18 a Trissino.

Gara3: 17 maggio a Trissino e Lodi; ev. gara4 20 maggio a Grosseto (Follonica) e Forte; ev. gara 5 a Trissino e Lodi.

(foto Mario Spalletta)