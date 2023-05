Hockey A2, Montauti: «Contro i Pumas vittoria meritata»

Largo successo per la serie B contro la Rotellistica Camaiore. Under19 e under15 sconfitte a Sarzana. Stasera la partita dell’under13



Castiglione della Pescaia: Il successo di sabato sera contro i Pumas Ancora Viareggio ha blindato il secondo posto per la Blue Factor: a tre giornate dalla fine del campionato ormai l’Afp Giovinazzo è lanciato verso la promozione, ma il Castiglione vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. «Contro i Pumas Viareggio è stata una bella partita – ha detto Filippo Montauti – molto combattuta fra due squadre giovani. I viareggini hanno fatto delle esperienze nelle nazionali di categoria e hanno un ottimo allenatore. Noi nell’ultimo mese stiamo lavorando duramente, in autogestione e siamo molto uniti. Vogliamo vincere tutte le prossime partite».

In serie B largo successo nell’anticipo della 13° giornata: al Casa Mora contro la Rotellistica Camaiore finisce 19-4, con otto reti di Diego Guaguaglini. Partita che fila via senza problemi con Enrico Mariotti che fa ruotare il gruppo. Castiglione già qualificata alla fase finale di categoria. Nulla da fare invece nella trasferta ligure per le due formazioni under19 e under15. Nella final three il Gamma Innovation non ha fatto sconti, vincendo per 21-7 con i giovani castiglionesi, in formazione rimaneggiata, che hanno comunque onorato l’impegno. Più combattuta la gara under15, anche se il Sarzana alla fine ha vinto per 9-3 nel recupero della 17° giornata. Rinviata a stasera il ritorno della gara dei playoff under13 fra Skipper Beach e Rotellistica Camaiore al Casa Mora alle 19. Eventuale bella il 4 gennaio a Camaiore alle 19.





Campionato serie B girone E

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-ROTELLITICA CAMAIORE 19-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Flavio Del Viva); Brando Santoni, Luca Mantovani, Filippo Montauti, Filippo Onori, Samuel Cardi, Emanuele Perfetti, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini. All. Enrico Mariotti.



ROTELLISTICA CAMAIORE: Luca Iacopi, (Leonardo Canali); Gabriele Facchini, Mattia Dal Porto, Riccardo Bellè, Mirko Dalla Tommasina, Gianluca Larini, Francesco Limena, Simone Farioli, Lorenzo Zini. All. Riccardo Bianchi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (12-2) 1’56, 2’32, 5’16, 6’57 e 9’20 Guarguaglini (C), 13’03 Onori (C), 13’50 pp e 14’48 Farioli (RC), 18’08 rig. Perfetti (C), 19’03 Onori (C), 21’39 Perfetti pp (C), 24’05 e 24’18 Santoni (C), 24’34 Onori (C); st 3’29 e 3’40 Guarguaglini (C), 5’41 L.Mantovani (C), 6’40 Montauti (C), 8’46 Guarguaglini (C), 13’47 Facchini (RC), 14’41 L.Mantovani (C), 15’42 Farioli (RC), 18’36 Onori (C).

Campionato under 19 zona 4

GAMMA INNOVATION SARZANA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 21-7

GAMMA INNOVATION SARZANA: Mattia Andreoni, (Edoardo Stefanucci); Ottavio Ponti, Thomas Pistelli, Alessio Lavagetti, Giampiero Andreani, Lorenzo Angeletti, Jacopo Baldocchi, Mirko Tognacca. All. Matteo Pistelli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Flavio Del Viva; Samuel Cardi, Matteo Mantovani, Filippo Montauti, Luca Mantovani. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (12-2) 0’41” e 1’08 Angeletti (S), 1’28 Montauti (C), 3’12 Angeletti 4’02 e 5’08 Lavagetti 6’30 e 9’42 Tognacca, 11’44 Pistelli (S), 12’39 Angeletti (S), 17’52 Lavaggetti (S), 20’12 Angeletti (S), 24’16 Tognacca (S), 24’34 Mantovani (C); st 1’56 e 3’25 Angeletti (S), 3’43 Ponti (S), 5’19 Baldocchi (S), 7’11 Andreani (S), 12’06 pp e 13’54 Cardi (C), 14’20 Montauti (C), 14’49 Lavagetti (S), 18’44 e 20’10 Cardi (C), 20’54 Andreani (S), 21’19 e 23’12 Lavagetti (S).

Campionato under 15 zona 4

GAMMA INNOVATION SARZANA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 9-3

GAMMA INNOVATION SARZANA: Edoardo Baudinelli, (Cristian Grossi); Luigi Fabbi, Alessandro Cioffi, Lorenzo Malfatti, Giampiero Andreani, Kevin Farina, Federico Lagomarsini, Manuele Andreatta. All. Andrea Perroni.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shariff; Roberto Del Viva, Tancredi Betti, Leonardo Convertiti Mann Aleksander Muntean, Elia Berrni, Riccardo Palushi, Giulio Donnini. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: no arbitro

RETI: pt (6-0) 5’54 Fabbi (S), 6’18 e 6’32 Andreani (S), 8’30 Farina (S), 17’47 e 18’12 Andreatta (S); st 0’42 Betti (C), 9’35 e 10’51 Palushi (C), 13’28 Farina (S), 14’49 Andreani (S), 17’00 Farina (S).