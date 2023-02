Hockey A2, la Blue Factor stende anche la Decom Matera

Al Casa Mora i biancocelesti di Alberto Aloisi mettono sotto i lucani e festeggiano nel migliore dei modi 70 anni del presidente Marcello Pericoli. Il Castiglione sale in vetta alla classifica



Castiglione della Pescaia: Vittoria limpida della Blue Factor, condita anche da un’ottima prestazione: 6-2 alla Decom Roller Matera nella quinta giornata, con i biancocelesti di Alberto Aloisi che balzano anche in vetta alla classifica del girone B di serie A2. Serata di festa in casa maremmana: il presidente Marcello Pericoli ha festeggiato il compleanno (70 anni), e i suoi ragazzi gli hanno voluto fare un bel regalo. Primi minuti di studio, con il Matera di Cosimo Capolupo, ma con Daniele Persia in panchina a dirigere le operazioni, che parte bene e ribatte ad ogni occasione. Al primo vero contropiede però il Castiglione passa. Buralli imposta e serve a Montauti la pallina giusta: davanti a El Haouzi il giovane castiglionese non perdona, 1-0. Poi Buralli si mette in proprio: taglio verso sinistra e bordata imprendibile, 2-0 e squadre che poi vanno al riposo. Ad inizio ripresa il rigore porta al tiro ancora Buralli, 3-0. Onori si prende il blù per proteste: Piozzini su punizione batte Saitta. Il castiglione però è in serata. Capitan Brunelli è agganciato da Rondinone che si prende il blù. Al secondo tentativo sempre Bruelli insacca il 4-1. Anche Piro commette fallo da cartellino blù per un contrasto con Piozzini: Saitta ferma il bomber argentino sulla punizione. E con solo tre giocatori di movimento il contropiede maremmano è micidiale: Buralli recupera dietro la sua porta, si mangia la pista e serve a Montauti che liberissimo segna il 5-1. Sul decimo fallo del Castiglione, Piozzini batte ancora Saitta, 5-2. Buralli confeziona la sua tripletta, e la momentanea vetta della stecca d’oro, superando El Haouzi che non trattiene la conclusione, 6-2.





Campionato serie A2 girone B

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-DECOM ROLLER MATERA 6-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.





DECOM ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Adriano Lanza); Conrado Piozzini Pereyra, Simone Rondinone, Pamela Lapolla, Simone Bigatti, Michele Ferrara, Daniele Persia, Daniele Gadaleta, Alessandro Zaccaro. All. Cosimo Damiano Capolupo.





ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (2-0) 14’51 Montauti (C), 19’52 Buralli (C); st 1’25 rig. Buralli (C), 3’43 Piozzini pp (M), 6’04 pp Brunelli (C), 7’42 Montauti (C), 9’30 pp Piozzini (M), 20’42 Buralli (C).