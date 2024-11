Hockey A2, la Blue Factor aspetta la Roller Matera

Castiglione della Pescaia: Ultima partita in Coppa Italia per la Blue Factor: al Casa Mora arriva il Roller Matera (ore 20.45 arbitro Matteo Righetti di Sarzana) e i biancocelesti di Massimo Bracali per sperare ancora in una qualificazione alle finali devono solo vincere. I tre punti però potrebbero non bastare: i lucani di Valerio Antezza infatti, domenica giocheranno poi a Follonica, e anche con un pari si assicurerebbero il primo posto nel girone D. Il Castiglione deve comunque rifarsi della sonora sconfitta rimediata lo scorso 26 ottobre: alla tensostruttura i biancocelesti sono stati messi sotto per 11-4, e un riscatto è dunque doveroso. Fra i maremmani rimane in dubbio la presenza di Serse Cabella, alle prese con un problema alla gamba che lo sta praticamente tenendo lontano dalla pista da tempo.

«Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo – ha detto il tecnico Massimo Bracali nel presentare la gara – il Matera è una squadra forte e sappiamo che ce la ritroveremo contro anche in campionato (la prima stagionale è il 7 dicembre ancora al Casa Mora). Abbiamo qualche acciaccato ma siamo pronti».

Nel fine settimana ci sono i concentramenti “promoter” e dunque ferme la serie B, l’under 23, l’under 17 e l’under 15. I convocati under 15: Diego Bracali, Lorenzo Cornacchini, Alexander Krocka, Filippo Giabbani, Lorenzo Turbanti. Gli under 17: Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Francesco Cornacchini, Samaal Shareef.