Hockey A2, con il Cp Hobbystore impegnato nel derby con l'Acea Follonica

Grosseto: Scatta oggi sabato alle 17, sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, il campionato di serie A2, con il Circolo Pattinatori Hobbystore impegnato nel derby contro la matricola Acea Follonica, allenata dall’ex Franco Polverini. Un impegno severo per un gruppo di atleti grossetani, che ha chiuso a zero punti la fase eliminatoria di Coppa Italia, giocando un po’ troppo a sprazzi, sia per un organico non sempre al completo, sia per l’inesperienza dei giocatori più giovani.

Il mister Carlo Gucci, 42 anni, si è messo a disposizione anche come giocatore, per dare manforte al gruppo che dovrà cercare di conquistare la permanenza in categoria. «L’obiettivo della salvezza è fondamentale - dice Carlo Gucci - e vogliamo conquistarla il prima possibile. Per far questo sarà importante partire bene».

«Già da sabato - prosegue Gucci - dobbiamo dare delle risposte concrete e cambiare l’andamento di Coppa Italia. Abbiamo lavorato bene e qualcosa ci aspettiamo». Nella prima fase della stagione i biancorossi del Cp Hobbystore si sono arresi agli azzurri follonichesi per 8-6 e 14-2. «Probabilmente la prima sfida di campionato sarà più equilibrata di quelle di coppa; il Follonica sarà una squadra diversa, senza Cabiddu e Bonarelli, che sono tornati in pianta stabile in A1. Polverini ha comunque una compagine competitiva, con ragazzi che stanno in pista dalla mattina alla sera. Anche senza i due fuori categoria sarà impegnativa lo stesso».

Carlo Gucci ha però dei buoni motivi per sorridere: «Finalmente siamo al completo. E questo vuol dire tanto in un campionato di serie A2 difficilissimo, nel quale dovremo combattere contro tante cose, lavorare sotto tanti aspetti, oltre alla parte tecnica e fisica. Siamo comunque tutti sulla stessa linea d’onda e questo non ci può fare che bene». Al mister dell’Hobbystore arrivano anche gli auguri del presidente del Circolo Pattinatori Stefano Osti: «Faccio un grosso in bocca al lupo ai giocatori e all’allenatore per un onorevole campionato che possa permettere di mantenere il titolo sportivo». Nei giorni scorsi è stato tesserato anche Lorenzo Biancucci, rientrato dopo alcuni mesi trascorsi a Correggio (2 reti in 7 gare di Coppa Italia), ma sarà disponibile nelle prossime settimane. Impegnati in serie B i giovanissimi Ciupi e Giusti.

La rosa del Cp Hobbystore Grosseto. Portieri: Tommaso Bruni (2003), Alessandro De Viva (2003), Gabriele Spinetti (1990). Esterni: Lorenzo Alfieri (2004), Matteo Battaglia (1998), Lorenzo Biancucci (2003), Francesco Borracelli (1981), Marco Bianchi (1997), Riccardo Salvadori (1979), Michele Nerozzi (1982), Carlo Gucci (1980), Alessandro Saitta (1983), Alessandro Bardini (2002), Tommaso Giusti (2007), Leonardo Ciupi (2004).

Il programma della prima giornata del girone B: Hobbystore Grosseto-Acea Follonica, Campolongo Salerno-Pumas Viareggio, Indeco Giovinazzo-Decom Roller Matera, Gamma Sarzana-Rotellistica Camaiore, SGS Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione.