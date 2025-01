Gavorrano: "Guasto alla caldaia del plesso scolastico di Gavorrano: ritardo nella consegna del pezzo di ricambio Il guasto alla caldaia del plesso scolastico di Gavorrano sarà riparato nei prossimi giorni", a dirlo è il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri.

"La consegna del pezzo da sostituire - spiega il sindaco - è stata rimandata all’inizio della prossima settimana: la dirigenza dell’istituto comprensivo Falcone – Borsellino è stata avvisata del ritardo. «Purtroppo – spiega il sindaco Stefania Ulivieri – siamo stati informati che la consegna del pezzo di ricambio utile a far ripartire la caldaia e quindi l’impianto di riscaldamento, è slittata di alcuni giorni. Questo ritardo impedisce quindi il ritorno nelle classi dei piccoli della scuola primaria che al rientro dopo le festività natalizie saranno ospitati ancora per pochi giorni nei locali dell’ex scuola, oggi sede della Ludoteca. Le aule della scuola secondaria di primo grado come nelle ultime settimane verranno riscaldate con un generatore di aria calda. Come già spiegato, senza la sostituzione del pezzo non è possibile far ripartire l’impianto e la consegna non dipende dall’Amministrazione comunale, che sin dal primo giorno del guasto si è impegnata per trovare una soluzione immediata. Ci scusiamo con le famiglie e con i piccoli studenti per il disagio: il rientro nelle classi dovrebbe avvenire entro la metà di gennaio, aggiorneremo comunque la cittadinanza sugli sviluppi dei prossimi giorni".