Porto Santo Stefano - Giornata del Mare e della Cultura Marinara 2025

Porto Santo Stefano: In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, che ricorreva ieri 11 aprile, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano ha promosso e coordinato, in sinergia con le istituzioni scolastiche del territorio, un ricco programma di iniziative volte a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore del mare e della cultura marinara.

Le attività, distribuite su più giornate e località, hanno visto il coinvolgimento attivo di studenti e docenti, attraverso incontri formativi, visite guidate e dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità scolastica e l’ambiente marino.





La giornata inaugurale si è svolta il 3 Aprile a Porto Santo Stefano e ha visto un ricco calendario di attività. In mattinata si è svolto un open day in collaborazione con l’Istituto Nautico di Porto Santo Stefano, durante il quale gli studenti hanno visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, dove hanno potuto conoscere da vicino le attività svolte dalla Guardia Costiera e approfondire il ruolo istituzionale dell’Autorità Marittima. L’incontro ha rappresentato una prima occasione per entrare in contatto diretto con gli Uffici che, nel corso della loro futura carriera marittima, saranno punti di riferimento imprescindibili per lo svolgimento delle pratiche amministrative legate alla navigazione e alla vita professionale in mare.

A seguire, nella zona di mare antistante il porto, si è svolta una dimostrazione operativa con i mezzi navali della Guardia Costiera, finalizzata a illustrare le principali attività svolte dal Corpo in materia di sicurezza della navigazione, soccorso in mare e tutela ambientale.

Parallelamente, presso la Scuola Primaria Sant’Andrea, si è tenuto un incontro informativo insieme all’Associazione Marevivo, dedicato alla tutela dell’ambiente marino, alla biodiversità e all’importanza del rispetto del mare. Le attività, pensate in forma laboratoriale e partecipativa, hanno suscitato grande interesse e coinvolgimento da parte dei più piccoli.

Il secondo appuntamento si è svolto il 9 Aprile presso l’Istituto Alberghiero di Orbetello, con una giornata formativa dedicata alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità della filiera ittica, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est – Zona di Grosseto.

Durante l’incontro, gli studenti hanno approfondito tematiche fondamentali per il loro futuro professionale, come i controlli igienico-sanitari sui prodotti ittici, la lotta alla pesca illegale, il consumo responsabile e sostenibile del pescato e il ruolo degli enti di controllo nella tutela del consumatore.

La giornata conclusiva delle celebrazioni si è svolta ieri, 11 aprile, con una visita a bordo delle motovedette della Guardia Costiera ormeggiate nel porto di Porto Santo Stefano, rivolta agli alunni della scuola primaria locale.





Accompagnati dal personale militare, i bambini hanno potuto conoscere da vicino le imbarcazioni e le principali missioni svolte dalla Guardia Costiera, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana in mare, alla protezione dell’ambiente e al controllo della pesca.

L’iniziativa ha rappresentato un momento altamente formativo e coinvolgente, che ha consentito agli studenti di entrare in contatto diretto con il mondo del mare e con le professionalità che lo presidiano quotidianamente.

Al termine della visita, a ricordo della significativa esperienza vissuta, sono stati consegnati attestati di partecipazione e simbolici doni pasquali a tutti i bambini, come segno di augurio da parte della Guardia Costiera.

La Guardia Costiera di Porto Santo Stefano proseguirà - anche nei prossimi giorni - con ulteriori attività per la diffusione della cultura marittima tra i più giovani e, in particolare:

Lunedì 14 Aprile, all’ Isola del Giglio , gli alunni della scuola primaria parteciperanno a una visita guidata a bordo delle motovedette della Guardia Costiera, per conoscere le attività operative sul territorio e approfondire il rapporto tra la comunità insulare e il mare.

, gli alunni della scuola primaria parteciperanno a una visita guidata a bordo delle motovedette della Guardia Costiera, per conoscere le attività operative sul territorio e approfondire il rapporto tra la comunità insulare e il mare. Giovedì 24 Aprile, a Castiglione della Pescaia, si svolgerà una giornata educativa con la partecipazione dei volontari del progetto TartaMar, dedicata alla tutela delle tartarughe marine, alla conservazione della biodiversità marina e alla promozione di buone pratiche per la salvaguardia delle specie protette.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano esprime un sentito ringraziamento a tutti i partner coinvolti per la preziosa e concreta collaborazione, nella convinzione che la conoscenza e il rispetto del mare costituiscano strumenti essenziali per costruire un futuro più consapevole e sostenibile.