"Gabriella Cerbai, una compagna indimenticabile. Una memoria viva del nostro impegno collettivo"

Grosseto: "Gabriella è sempre stata con noi. Ed è proprio per questo che oggi ci sembra impossibile accettare la sua assenza". Chi è che parla sono Nicola Menle e Marco Sabatini di Sinistra Itaiana Grosseto. Non se ne va solo una persona colta, appassionata e generosa: con lei ci lascia un pezzo prezioso della nostra storia collettiva, legata a questo territorio e ai suoi percorsi di lotta, conquista e progresso.

Gabriella Cerbai è stata una figura di riferimento della sinistra grossetana, militante storica del PCI, e poi impegnata in Rifondazione, SEL e infine in Sinistra Italiana – AVS. Donna dalla cultura politica profonda, legata ai valori dell’antifascismo, del lavoro, della giustizia sociale e dei diritti, ha sempre rappresentato un punto fermo per tante e tanti. Insegnante appassionata, ha saputo coniugare l’impegno politico con quello educativo, lasciando un’impronta forte in chi ha avuto il privilegio di incontrarla.

Negli ultimi vent’anni, abbiamo condiviso con Gabriella un tratto fondamentale della sua vita politica attiva. Noi, che per ragioni anagrafiche non abbiamo potuto vivere l’esperienza del PCI, grazie a lei e ai suoi racconti abbiamo potuto "toccare con mano" quella stagione straordinaria.

Ascoltarla era un arricchimento continuo: ci trasmetteva valori, cultura politica e uno sguardo femminile potente che ha segnato un’intera generazione. Gabriella non ostentava mai la sua grande esperienza, ma sapeva usarla con intelligenza per comprendere il presente e guardare al futuro.

Oggi sentiamo forte la responsabilità di far vivere il suo esempio. Perché ricordare Gabriella significa continuare a pensare agli ultimi, a chi vive difficoltà, a chi ha bisogno di giustizia e solidarietà. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla – come noi, e come tanti altri - concludono Menale e Sabatini - ha anche il dovere di continuare a raccontarla".