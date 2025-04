Serie A2, la Blue Factor a Follonica per blindare il primo posto

Nella penultima giornata della stagione regolare, il Castiglione di Massimo Bracali al Capannino domenica alle 18, vuole chiudere i conti. La serie B in pista al Casa Mora martedì contro il Cp Grosseto. Domenica l’under17 contro i Pumas Viareggio. L’under15 sabato a Viareggio contro l’Spv nella seconda fase dei playoff

Castiglione della Pescai: Ultima trasferta della stagione regolare per la Blue Factor: il Castiglione, domenica alle 18 arbitro Luca Lossi di Forte dei Marmi, va al Capannino a sfidare l’Iren Follonica. All’andata non ci fu praticamente partita con i biancocelesti di Massimo Bracali che s’imposero per 9-0, ma i giovani azzurri di Alberto Aloisi sono cresciuti con l’andare delle partite, basti vedere la seconda vittoria stagionale ottenuta sull’Spv Viareggio la scorsa settimana. La Blue Factor però, vuole chiudere i discorsi per il primo posto nel girone B e i tre punti, dopo il successo contro i Pumas lo certificherebbe. «Alla squadra ho detto di impegnarsi fino alla fine – ha sottolineato Marcello Pericoli, presidente dell’HcC – e poi un derby va onorato e rispettato». In Casa Castiglione squadra praticamente al completo con i molti ex.

La serie B ha rinviato a martedì, sempre al Casa Mora, l’incontro con il Cp Grosseto e dopo lo stop a Viareggio contro i Pumas, il quintetto di Federico Paghi vuole tornare a centrare i tre punti, quando mancano tre gare alla fine con i playoff ormai conquistati.

Domenica scontro decisivo per il passaggio alle finali per l’under17: alle 11, arbitro Franco Ferrari di Viareggio, il Castiglione gioca sulla pista Dorando Petri: ai biancocelesti basta anche un pari per staccare il pass.

L’under15, gioca a Viareggio alle 15 arbitro Mattia Menegatti, sponda Spv nell’andata della finale di primo posto, il ritorno il 3 maggio.

Classifica Serie A2

36 Castiglione (14)

33 Roller Matera (15)

31 Pumas A. Viareggio (14)

30 Rot.ca Camaiore (14)

24 Sarzana (14)

10 Spv Viareggio (14)

10 Prato (15)

9 Roller Salerno (14)

7 Follonica (14)