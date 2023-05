Grosseto, Nardini: "Trovo scelta maggioranza Consiglio comunale gravissima "

Grosseto: "Trovo la "Trovo la scelta della maggioranza in Consiglio comunale a Grosseto gravissima e sbagliata". A dichiararlo è l'assessora regionale con delega alla Cultura della Memoria Alessandra Nardini, commentando l'approvazione dell'intitolazione di tre vie, una ad Almirante, una a Berlinguer e una alla Pacificazione Nazionale.

Prosegue Nardini: "È una scelta pericolosa, che manda un messaggio inaccettabile, ossia che furono tutti uguali: chi si oppose al nazifascismo e chi, invece, sostenne quel regime di oppressione e morte. Non è pacificazione, è parificazione e cancellazione della verità storica, delle responsabilità storiche. La storia, però, non si può riscrivere né negare, ci racconta chi scelse la parte giusta e chi quella sbagliata e ci dice chiaramente che il fascismo non ha fatto anche cose buone come troppo spesso sentiamo dire, ma è stato violenza, privazione di libertà, orrore, distruzione e morte.

Per questo penso sia incredibile e offensiva la decisione di intitolare una strada ad Enrico Berlinguer e una a Giorgio Almirante in nome della pacificazione nazionale. L'unica pacificazione di cui c'è bisogno è quella con la storia e con la nostra Costituzione che, al netto di quel che afferma la seconda carica dello Stato, è profondamente antifascista. Il nostro Paese, a differenza di altri, non ha saputo fare fino in fondo i conti con la propria storia, altrimenti idee come questa sarebbero impensabili, a maggior ragione per chi ricopre cariche istituzionali.

