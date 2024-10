Grosseto Motor Village chiude l’edizione 2024, con una grande affluenza di visitatori. Un successo

Grosseto: Grosseto Motor Village chiude l’edizione 2024, con una grande affluenza di visitatori che con le note dal grande palco centrale della Tribute Band degli Oasis hanno lasciato il Centro Fiere, dopo una splendida giornata di sole.





Musica, spettacoli, raduni, tatuaggi, Grosseto Motor Village non ha lasciato sicuramente insoddisfatto il pubblico che ha raggiunto il Centro Fiere grossetano, un concentrato di attrazioni e divertimento, una manifestazione che vuole lasciare il segno nel tempo e affermare la sua unicita in Toscana per questo tipo di evento. I grandi dj della Metempsicosi nella giornata inaugurale hanno portato fino a notte fonda la loro musica elettronica all’interno della fiera, un esperimento che sara ripetuto sicuramente in futuro, il Centro Fiere e dotato di tutti i servizi necessari per il pubblico spettacolo, compresi ampi parcheggi adiacenti agli ingressi, quindi, e particolarmente adatto a questo tipo di attivita.

L’ampia area dedicata al settore dei birrifici artigianali e allo street/truk food ha permesso ai visitatori di assaporare gustosi piatti, tra uno spettacolo e l’altro sempre accompagnati da ottima musica dal vivo. “Sono molto soddisfatto per il risultato di Grosseto Motor Village” afferma il Presidente di Grossetofiere Paolo Rossi ” vedere così tanti bambini all’interno del Centro Fiere, ci rende orgogliosi di cio che abbiamo organizzato, e arrivato il messaggio che al Centro Fiere si puo trascorrere intere giornate divertendosi in tranquillita . Stiamo gia pensando come migliorare e allargare Grosseto Motor Village per la prossima edizione, gli ampi spazi del Centro Fiere ci consentono di pensare ancora piu in grande. Se i nostri soci ci daranno fiducia costruiremo insieme un percorso che portera sicuri benefici per tutto il territorio”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione da poco insediato ha le idee ben chiare, vuole rivendicare il vero ruolo per cui fu costituito Grossetofiere e farli riacquisire la centralita nelle attivita promozionali della provincia che li appartengono per storia e professionalità. “Siamo uno strumento a disposizione degli Enti che partecipano Grossetofiere, ma le nostre attivita non devono rimanere confinate nel Centro Fiere” chiude il Direttore Carlo Pacini “ come dimostrato in passato con manifestazioni organizzate nel Centro del capoluogo , siamo in grado di trasferire il nostro Know Out, con attivita di animazione anche in altre location”.