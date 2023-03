Grosseto, “Love story” performance teatrale con Anima Scenica Teatro

Venerdì 10 marzo, alle ore 17, alle Casette Cinquecentesche del Cassero Senese. Ingresso libero.



Grosseto: Uno speciale appuntamento alle Casette Cinquecentesche del Cassero Senese di Grosseto venerdì 10 marzo, dalle ore 17, con la performance teatrale “Love Story” di Anima Scenica Teatro.

L’evento è promosso dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto New Gender Action, sulla prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere.





New Gender Action è un progetto ideato e promosso dalla Provincia di Grosseto con finanziamenti regionali del Fondo sociale europeo e con la collaborazione di Irene Paoletti, dell’associazione Olympia de Gouges e della Consigliera di Parità, per un’azione capillare di prevenzione della violenza di genere tra gli adolescenti, la lotta agli stereotipi di genere e l’educazione dei giovani ai sentimenti. L’evento finale è curato dalla compagnia Anima Scenica Teatro. Un viaggio tra fiabe e archetipi per recuperare il senso dell'amore sano e del rispetto.

Il progetto si concretizzerà nei mesi di marzo e aprile attraverso un ciclo di incontri e lezioni -spettacolo interattive che coinvolgeranno 19 scuole del territorio provinciale di cui 12 istituti comprensivi e 7 istituti superiori, per un totale di circa 922 alunni e alunne. Gli attori di anima Scenica, le operatrici specializzate del Centro Antiviolenza Olympia De Gouges e la Consigliera di Parità guideranno i ragazzi e le ragazze in una riflessione sulla violenza di genere, attraverso tre diversi momenti: un incontro in aula sulla violenza psicologica e uno sulla prevenzione del reato di revenge porn e poi la performance teatrale Love story, costituita da quattro diverse postazioni o stanze, in cui vengono ripetute in loop scene sul tema della violenza sulle donne.

“La scuola rappresenta uno dei contesti privilegiati di intervento per promuovere progetti educativi tesi alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere. – afferma Cecilia Buggiani, consigliera provinciale alle Pari Opportunità – Con questo progetto la Provincia di Grosseto ha scelto il linguaggio del teatro per un coinvolgimento più immediato ed efficace degli studenti. Le iniziative nelle scuole sono state finanziate con le risorse del Fondo sociale europeo. Lo spettacolo di venerdì è un ulteriore regalo che la Provincia di Grosseto ha voluto fare alla cittadinanza, in occasione della Festa della donna, portando la performance teatrale Love Story che viene proposta agli studenti, anche al di fuori del contesto scolastico, per dare a tutti la possibilità di vivere questa esperienza. Invito i cittadini a partecipare ed in particolare coloro che avevano espresso preoccupazione, avendo letto la parola gender nel titolo del progetto, con l’auspicio che si possano rendere conto della bontà e del valore educativo di questa iniziativa rivolta ai nostri giovani”. La regia di Love Story e i testi sono a cura di Irene Paoletti. Attori: Irene Paoletti, Benedetta Rustici, Pablo Torregiani. Danzatrici: Elisa Bartoli, Samantha Montagna. Videoinstallazione a cura di Lorenzo Robino.

L’iniziativa è a ingresso libero.