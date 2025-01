Grosseto, i giovani del servizio civile impegnati ad aiutare i migranti

Dare supporto nell'accoglienza e nei servizi per l'integrazione dei migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Grosseto: E' quello che potranno fare i giovani che faranno il servizio civile universale nel progetto promosso a Massa Marittima dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo aderente a Confcooperative Toscana. E' disponibile un posto, nell'ambito del progetto “Accolti e attivi” (che fa parte del Programma Inclusione a tutto tondo, in coprogrammazione con Arci servizio civile aps) per dare sostegno nelle attività di accoglienza e nei servizi di supporto all'integrazione dei migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

"Il servizio civile è un'occasione di crescita professionale ma anche personale per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della cooperazione e impegnarsi attivamente nell'aiutare gli altri" afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Possono candidarsi entro il 18 febbraio tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14,00 del 18 febbraio 2025 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

In riferimento ai posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità si segnala che si tratta di svantaggio economico desumibile da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro, dimostrato allegando autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Confcooperative ha attivato anche uno sportello gratuito su prenotazione (scrivere una mail a serviziocivile.toscana@confcooperative.it).

Per informazioni: Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - serviziocivile.toscana@confcooperative.it