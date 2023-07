Grosseto Handball ancora protagonista sulla sabbia

Grosseto: Grosseto Handball ancora protagonista nel beach handball all'European beach Handball Tournament Gaeta, uno dei tornei EBT di pallamano su spiaggia più competitivi in Europa.



La società biancorossa lo scorso weekend è stata protagonista assoluta della competizione arrivando a disputare la finale senior maschile e quella Under 18. In entrambi i casi vittoria sfiorata ma grande Grosseto. Un torneo giocato sulla scia del precedente Campionato Regionale, vinto dai maremmani, tenutosi la settimana precedente in quel di Marina di Grosseto, con il successo in tutte le partite, poi la finale è andata ai fortissimi ungheresi del Győri Strandkézilabda Club, veramente una grande squadra, fisicamente invalicabile e veloce, a cui vanno i nostri complimenti per la vittoria e la squisita sportività.

Bravissimi i nostri ragazzi che hanno potuto vivere in ogni caso un'esperienza stupenda, una finale incredibile e di livello, da considerarsi soprattutto come un buon banco di prova in vista delle prossime competizioni.

La società maremmana si qualifica così per il Campionato Italiano 2023 entrando di diritto nel girone composto dalle teste di serie, ovvero dalle vincitrici delle rispettive tappe di Area e il 7 e 8 luglio darà battaglia, a Riccione, nella lotta per laconquista del tricolore 2023.

A Gaeta, anche gli Under 18 danno spettacolo e arrivano in finale dove per la terza volta non riescono a sovrastare il Messina, che vince meritatamente il torneo di categoria, ma i nostri ragazzi non hanno sfigurato minimamente e a Riccione si presenteranno anche loro, come seconda squadra del Grosseto, per effettuare il campionato italiano.

Infine, oltre ai trofei e medaglie ricevute per il secondo posto nella categoria senior e U18 maschili, Grosseto protagonista con il premio miglior difensore Under 18 a Diego Salvadori e Mvp del torneo maschile a Francesco Pio del Giudice.

Inoltre, evidenziamo che nella competizione femminile festeggiano il terzo posto col Blue Team, Lisa Fontani e Sara Fontani, due atlete della squadra senior femminile grossetana che per l'occasione sono state inserite ben figurando nel roster azzurro.

Un'estate in pieno fermento per tutta la società che quando si tratta di competere sulla spiaggia, nel beach handball, trova nuovi stimoli e risorse, nonostante venga da una lunga, complessa e faticosa stagione indoor in tutte le categorie.

Quest'anno la società è attiva nel beach handball anche nelle categorie U13 e U15, i cui allenamenti in spiaggia, presso il bagno Bertini, che ringraziamo sempre per la squisita disponibilità, ancora sono in corso e saranno attivi fino alla prossima settimana.

Segnaliamo infine che, in contemporanea a Gaeta, parte della società è stata impegnata per lo svolgimento della tappa di area del Trofeo Coni a cui ha partecipato una squadra Under 14 mista composta da 5 ragazzi e 5 ragazze. Traguardo sfiorato in questo caso ma è stata una giornata bellissima all'insegna del divertimento.

E la prossima settimana vi invitiamo a seguirci e a sostenerci al Campionato Italiano di Beach handball 2023 dove saremo presenti con due squadre maschili e una femminile e daremo il massimo, come sempre, per divertirci e divertire.

