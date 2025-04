Luca Migliolaro è il nuovo Direttore Generale di Etruria Retail

Siena. Un nuovo capitolo si apre per Etruria Retail: Luca Migliolaro è stato nominato Direttore Generale del gruppo. Con lui arrivano esperienza, visione strategica e un approccio concreto alla distribuzione moderna.

Originario di Abano Terme, 53 anni, Migliolaro ha alle spalle una lunga carriera nella grande distribuzione, cominciata quasi trent’anni fa. Dopo la laurea in Matematica all’Università di Padova, ha mosso i primi passi in aziende come Gruppo PAM, Aspiag Service e Cadoro Supermercati, dove ha avuto modo di conoscere da vicino ogni aspetto del settore, partendo proprio dal lavoro in negozio.

“Conoscere il punto vendita dall’interno fa tutta la differenza – racconta Migliolaro - ti insegna a leggere i numeri, ma soprattutto le persone. Ed è con questo spirito che affronto oggi la mia nuova sfida in Etruria Retail”.

Nel corso degli anni, ha affinato competenze in ambiti come acquisti, marketing e direzione commerciale, arrivando a guidare realtà complesse come il Centro Carni Qualità di Firenze e a partecipare a progetti nazionali per migliorare efficienza e sostenibilità della filiera. È stato anche membro attivo in associazioni come ADM, GS1 e consigliere in CPR System.

Uno sguardo al futuro, con i piedi ben piantati nel territorio. “Etruria Retail – prosegue Migliolaro - è già un punto di riferimento in Toscana e nel Centro Italia, grazie al lavoro quotidiano dei nostri imprenditori, che conoscono le comunità in cui operano e collaborano con i produttori locali. Il mio obiettivo è semplice: dare ancora più forza a questa identità, metterla in luce e farla crescere”.

Tra le priorità del nuovo Direttore Generale ci sono il rafforzamento della rete sul territorio, una comunicazione più diretta e trasparente con i clienti e soci imprenditori, e una spinta ulteriore sull’innovazione – senza mai perdere di vista il valore delle relazioni.

“Credo in un’impresa dove le persone contano davvero - conclude Migliolaro - Quando chi lavora con te è motivato, formato e ascoltato, tutto funziona meglio. E questo si riflette anche nel servizio che offriamo ai clienti, ogni giorno.”