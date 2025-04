Calcio giovanile, Al Meyer il ricavato del terzo "Memorial Leo Mazzei" della Pro soccer lab

A vincere sul campo l’edizione aperta alla categoria Pulcini under 11 è stato il Cecina, mentre sugli spalti il Roselle ha vinto il premio miglior tifoseria

Castiglione: Il terzo “Memorial Leo Mazzei” si è concluso con un ricavato di circa 500 euro che sarà devoluto alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer Onlus e con tantissimi sorrisi e applausi da parte dei presenti. Un torneo, aperto alla categoria Pulcini under 11, che sul campo ha visto vincere il Cecina, ma con una grandissima prestazione da parte di tutte le squadre coinvolte. Un appuntamento importante per la Pro soccer lab che ogni anno addobba il centro sportivo Casamorino con palloncini colorati in ricordo di un ragazzo che ha sempre amato la vita e il calcio.

“Un’altra edizione nel ricordo di Leonardo – ha raccontato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – che con noi ha giocato anche alcuni anni dimostrando sempre la sua grande passione per il calcio e per la vita. Un evento a cui teniamo tantissimo, non solo per la sua famiglia ma per tutta la comunità che ogni anno si ritrova nel nostro centro sportivo nel suo ricordo. Oltretutto da quest’anno il memorial è diventato ufficialmente un evento di raccolta fondi ufficiale a favore della Fondazione ospedale pediatrico Meyer”.

Se in campo i ragazzi hanno ben figurato, sugli spalti i genitori e le varie tifoserie non sono stati da meno incitando e cantando con fumogeni, sciarpe e bandiere. E proprio alla miglior tifoseria è stato dedicato uno dei premi più cari alla società neroverde, che ha messo in palio un orso gigante a chi si sarebbe messo in mostra con sportività e grande allegria. Alla fine il premio è stato vinto dai tifosi del Roselle, che hanno colorato di biancoblu il centro sportivo.

Tra i prossimi appuntamenti della Pro soccer lab c’è il Torneo Pro soccer CUP, aperto alla categoria Primi calci under 9, che si terrà il primo maggio e il primo Memorial Carlo Zecchini, che si terrà dal 9 all’11 maggio e si giocherà in quattro impianti diversi di Grosseto e di Castiglione della Pescaia. A Grosseto saranno coinvolti lo stadio “Carlo Zecchini”, come campo principale, lo stadio “Nilo Palazzoli” e l’impianto all’interno del centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” dell’Invictasauro, mentre a Castiglione, nel Centro sportivo Casamorino, si giocherà sul campo Marco Nucci.