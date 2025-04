Grosseto capitale della salute: dal 6 al 9 maggio la seconda edizione della Settimana della Salute

Grosseto: Dal 6 al 9 maggio 2025 Grosseto tornerà a essere protagonista della sanità con la seconda edizione della Settimana della Salute, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale insieme a Coeso – SdS, in collaborazione con Farmacie Comunali Riunite e Fondazione Cr Firenze.

Quattro giornate interamente dedicate alla promozione della salute e del benessere, che animeranno piazza Dante, piazza Duomo e il Teatro degli Industri con un ricco programma di incontri, eventi e attività rivolti a tutta la cittadinanza.

“La Settimana della Salute rappresenta un momento fondamentale per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Per il secondo anno consecutivo, poniamo al centro dell’attenzione pubblica i temi della prevenzione, della cura e del benessere, consapevoli che investire nella salute significa costruire un futuro migliore per tutti. Attraverso incontri, attività e confronti aperti, vogliamo sensibilizzare i cittadini di ogni età sull’importanza di adottare stili di vita sani e di conoscere da vicino le opportunità e i servizi presenti sul nostro territorio. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e professionisti del settore, dimostra quanto sia forte la rete di solidarietà e competenza che ogni giorno opera per il bene della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e invito tutti i cittadini a partecipare numerosi”.

Soddisfatta anche la direttrice del Coeso Tania Barbi che afferma: “La Settimana della Salute rappresenta un momento molto importante per tutta la cittadinanza. Quest’anno l’organizzazione dell’evento ha visto la stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Coeso SdS, con una forte integrazione su tutti gli aspetti sociosanitari, dalla salute al sociale. Il Camper della salute sarà in piazza Dante, a disposizione della cittadinanza, e sono in programma incontri con gli infermieri di famiglia, gli assistenti sociali e altri specialisti, che saranno pronti ad informare i cittadini. Questo sarà soprattutto un momento di ascolto e un'occasione per raccogliere e recepire quelli che sono i bisogni delle persone”.

L’inaugurazione si terrà martedì 6 maggio, alle 10.30 in piazza Dante: sarà una grande festa, proprio come nella scorsa edizione. Oltre 40 associazioni del terzo settore e cooperative che collaborano con il Coeso allestiranno i propri gazebo informativi, per sensibilizzare la popolazione sui temi sociali e sanitari e far conoscere le realtà che operano nel nostro territorio. In piazza sarà presente anche un ledwall che proietterà video emozionali che raccontano l'attività dei volontari. Ad arricchire l'evento inaugurale sarà anche la presenza di 10 alunni dell'Istituto Comprensivo Alberto Manzi, diretti da Claudio Cavalieri e Sabrina Savelli, per un breve intermezzo musicale.

“La grande risposta delle associazioni di volontariato all’apertura della Settimana della salute – commenta il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – è motivo di grande soddisfazione e segno del forte legame di queste realtà con il territorio in cui operano. Sarà l’occasione per loro per far conoscere la propria attività, mentre i cittadini potranno partecipare a screening gratuiti e ricevere informazioni su stili di vita sani e buone pratiche di prevenzione: la salute è il bene più prezioso che abbiamo. Invito quindi la cittadinanza a partecipare e ringrazio i volontari e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile l’organizzazione di questa iniziativa”.

Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, le attività si sposteranno al Teatro degli Industri, con mattinate dedicate soprattutto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma aperte anche al pubblico. Dalle 9.30 alle 12.30, esperti, professionisti e rappresentanti del mondo della salute interverranno su tematiche fondamentali per il benessere psicofisico, tra cui alimentazione, salute mentale e bullismo.

Giovedì 8 maggio, alle 21, inoltre, al Teatro degli Industri, la compagnia di danza Francesca Selva porterà in scena lo spettacolo Pop Love. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alle associazioni partecipanti all’evento. È consigliata la prenotazione, telefonando al numero 0564 488996.

La Settimana della Salute si concluderà venerdì 9 maggio con il meeting “Un nuovo impegno per la salute”, che vedrà la partecipazione delle massime autorità locali e regionali, insieme a esperti del settore sanitario.

Durante tutta la manifestazione, grazie alla collaborazione delle sezioni locali di Misericordia e Lilt, Croce Rossa Italiana, Humanitas, CoeSO – SdS e Salute in Comune, i cittadini potranno effettuare gratuitamente una serie di analisi ed esami di prevenzione, assistiti da medici e personale specializzato. Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Grosseto.

“Siamo lieti di partecipare alla Settimana della Salute che ci vede impegnati con le nostre strutture e i professionisti che saranno coinvolti nelle varie sessioni - dichiara il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est, Marco Torre - i temi e gli argomenti su cui si articola il programma sono centrali. Ringraziamo il Comune di Grosseto per l’attenzione dimostrata. Ogni volta che queste attività incontrano la cittadinanza, raggiungiamo l’obiettivo di aumentare l’interesse, il coinvolgimento delle persone e quindi anche i risultati in tema di prevenzione e di promozione della salute”.

La Settimana della Salute è realizzata con il supporto di Farmacie Comunali Riunite e di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

“Anche quest'anno la Fondazione CR Firenze affianca con convinzione il Comune di Grosseto nella Settimana della Salute – affermano il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini e il membro del comitato di Indirizzo Francesca Peri –. Puntare sulla prevenzione sensibilizzando i cittadini è fondamentale sia per il singolo che anticipa le gravi conseguenze che una malattia, se scoperta in stato avanzato, può avere, assicurandogli anche in età avanzata una buona qualità della vita, sia per la collettività che vede diminuire i costi per le eventuali cure, ma anche quelli sociali di una persona gravemente ammalata. Per questa ragione manifestazioni come la Settimana della Salute sono utili e ottengono il convinto sostegno della nostra istituzione”.

A concludere, la direttrice di Farmacie Comunali Riunite, Simona Laing, che commenta: “La Settimana della Salute è un’iniziativa di grande valore, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute intesa in senso ampio e integrato. Crediamo fortemente che le farmacie possano svolgere un ruolo ancora più attivo in questo percorso di informazione e prevenzione. Con oltre 480mila accessi l’anno, rappresentiamo, dopo l’Ospedale, il primo punto di contatto tra i cittadini e i servizi sanitari. Per questo motivo siamo disponibili a collaborare alla creazione di uno sportello delle associazioni all’interno delle nostre strutture, un progetto che permetterebbe di rafforzare il legame tra cittadini, associazioni e istituzioni e di rendere ancora più capillare l’attività di sensibilizzazione sul territorio”.