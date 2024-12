Grosseto, convegno su "Sicurezza e tutela delle forze di polizia con il sottosegretario Molteni

Grosseto: Si è svolto nella giornata di ieri, presso l’Auditorium della Questura di Grosseto, l’interessante convegno sul tema della “sicurezza e tutela delle forze di polizia”. Tra i relatori, l’ospite d’eccellenza era indubbiamente il leghista On. Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno.

Il Sottosegretario, nel suo intervento, ha toccato temi da sempre molto importanti nella politica nazionale della Lega. Il concetto di sicurezza non può in alcun modo essere relegato solo all’interesse del cittadino, ma deve passare anche attraverso la trasversale cultura della tutela delle forze di polizia, di coloro che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire a noi cittadini quel tanto desiderato parametro di “sicurezza”.

Ed è grazie alla Lega ed al recente DDL Sicurezza, che oggi possiamo affermare di aver fatto un grande passo avanti, proprio in direzione di quella sicurezza collegiale che interessa i cittadini così come le stesse forze di polizia. Solo per citare alcuni esempi concreti, il DDL Sicurezza prevede l’esecuzione della pena in carcere anche per le borseggiatrici incinte, così come prevede l’introduzione del reato di occupazione abusiva di un domicilio altrui ed ancora, ed ancora prevede lo stop all’accattonaggio con minori.

È il DDL Sicurezza, poi, ad introdurre maggiori tutele a favore delle forze di polizia. Lo fa attraverso l’aumento di un terzo della pena per il reato di violenza e minaccia commesso nei confronti di un agente di polizia, così come lo fa con il maggior budget stanziato per l’acquisto di dispositivi di videosorveglianza indossabili (badycam) dagli stessi agenti.

La presenza dell’On. Nicola Molteni, accompagnato anche dall’On. Tiziana Nisini, dimostra ancora una volta l’interesse e l’attaccamento della Lega ad una tematica così importante. È sì vero che il territorio grossetano non è caratterizzato da un elevato numero di abitanti, ma è altrettanto vero che per estensione è uno dei più grandi d’Italia. Da qui l’esigenza di garantire un adeguato numero di agenti in forza ai vari reparti di polizia.

Per la Lega di Grosseto erano presenti l’Assessore Riccardo Megale ed il Capogruppo Gino Tornusciolo. Con loro una nutrita rappresentanza di dirigenti locali del partito, quali Sara Minozzi, Luca Salvadori, Gilberto Alviani e Paola Piu. La delegazione grossetana ha rappresentato al Sottosegretario le istanze del territorio, sulla quale la Lega intende intervenire. Prima su tutte la creazione di un commissariato di polizia a Follonica.