Le avventure di un cane e della sua “piccola persona”, sul palco Il Teatro del Buratto con ”Kai nel cuore del blu”

La rassegna “Famiglie a teatro” al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si chiude domenica 6 aprile con un viaggio avventuroso, per grandi e piccini

Follonica: Famiglie e bambini protagonisti domenica 6 aprile con lo spettacolo “Kai nel cuore del blu”, a cura del Teatro del Buratto, che arriverà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Gr) per l'ultimo appuntamento della stagione “Famiglie a teatro". L’opera nasce da un’idea di Gabriele Bajo, Beatrice Masala, Marco Iacuzio, Ilaria Ferro e Riccardo Paltenghi, con testo e drammaturgia di Davide Del Grosso. Le musiche originali sono di Marco Pagani, con il coordinamento e la messa in scena di Giusy Colucci e la scenografica di Caterina Berta e luci di Marzo Zennaro. Direttore di produzione Franco Spadavecchia; in scena Beatrice Masala, Marco Iacuzio, Ilaria Ferro e Riccardo Paltenghi.

Un cane e Kai, la sua piccola persona, portati contro voglia al mare si ritrovano lontani dalla loro quotidianità cittadina e senza niente da fare. Nella noia i due sono attirati dal misterioso suono di un enorme cuore che sembra provenire dal mare e partono così alla sua ricerca. Diversi personaggi metteranno alla prova il loro desiderio di raggiungere le profondità del mare: granchi confusionari e un pellicano superficiale che tenteranno di fargli perdere la rotta, ottusi balenieri impegnati in una caccia feroce e un inquietante mostro di spazzatura che tenterà di intrappolarli. Con la tecnica di animazione del teatro su nero i paesaggi marini prendono vita e si popolano di creature e presenze affascinanti. Dal buio della scena emergono l’incanto delle profondità marine e insieme i segni dell’impatto umano sull’ambiente. Nel racconto la noia diventa la scintilla che accende il desiderio, attesa e pazienza si rivelano alleate preziose per scoprire cosa pulsa nel cuore del blu. Il desiderio è quello di dedicare questo spettacolo a tutti quei bambini che, con la curiosità dell’infanzia, sono pronti ad affrontare avventure che li porteranno a scoprire il mondo.

Lo spettacolo pensato per un pubblico di bambini dai 4 anni in su è preceduto alle 15.15 da un laboratorio gratuito sul tema che sarà trattato in scena, e alle 16.15 dalla merenda offerta dal teatro. Le attività sono a cura della libreria AltriMondi. Lo spettacolo avrà inizio alle 17, i biglietti sono acquistabili, senza alcun costo accessorio, all’ufficio Iat di via Roma 49, online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, e hanno un costo di 5 euro.

Per informazioni: www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda