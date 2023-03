Grosseto. Ammissione alle scuole dell’infanzia comunali 2023/2024

Grosseto: Pubblicate le graduatorie definitive per le scuole dell’infanzia comunali: via Giordano, via Ungheria, via Fiesole (a Grosseto), Istia d’Ombrone e Batignano. Le stesse sono consultabili sul sito del Comune di Grosseto al link:



https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/

Gli uffici dei Servizi Educativi hanno già provveduto a contattare i genitori dei bambini ammessi. Per l’accettazione o eventuale rinuncia formale del posto é necessario compilare - entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data dell’avventura comunicazione da parte dell’Ufficio - un modulo che è possibile scaricare dal sito del Comune e/o ritirare presso gli Uffici di via Saffi, 17/C.