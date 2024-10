Cronaca Grosseto: Allerta meteo arancione per domani, 8 ottobre: scuole superiori chiuse 7 ottobre 2024

7 ottobre 2024 358

358 Stampa

Redazione

Grosseto: Domani gli istituti superiori resteranno chiusi. La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per rischio idraulico del reticolo minore dalle 8 alle 23,59 di martedì 8 ottobre.

Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale). La chiusura dei soli istituti superiori limita al massimo i pericoli connessi agli spostamenti tra i vari centri urbani o le campagne e il capoluogo. Si raccomanda di prestare comunque la massima attenzione. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Grosseto: Allerta meteo arancione per domani, 8 ottobre: scuole superiori chiuse Grosseto: Allerta meteo arancione per domani, 8 ottobre: scuole superiori chiuse 2024-10-07T17:06:00+02:00 105 it Grosseto: Allerta meteo arancione per domani, 8 ottobre: scuole superiori chiuse PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 07 Oct 2024 17:06:00 GMT