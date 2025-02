Attualità Grosseto, al via servizio civile con Avis Toscana: 3 posti disponibili 12 febbraio 2025

Sarà possibile candidarsi fino al 18 febbraio. La presidente Claudia Firenze: “Una grande esperienza umana e professionale” Grosseto: Arriva anche a Grosseto la possibilità di svolgere il servizio civile con Avis Toscana . L' associazione mette a disposizione 3 posti complessivi - sui 43 disponibili a livello regionale - e le candidature resteranno aperte fino al 18 febbraio . Ai volontari sarà richiesto di svolgere attività di promozione rispetto alla donazione del sangue e del plasma, in linea con gli obiettivi del progetto “SCUola di dono in Toscana”. In particolare, i volontari potranno prestare servizio presso l' Avis comunale di Follonica, Grosseto e Massa Marittima. Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi e un orario settimanale di 25 ore flessibile, suddiviso su cinque giorni. L'assegno mensile di rimborso sarà di 507,30 euro e verrà corrisposto ai volontari da parte del Ministero per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. La domanda può essere presentata dai giovani tra i 18 ed i 28 anni (29 anni non compiuti) esclusivamente online, tramite SPID, al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. “ Decidere di svolgere il servizio civile con Avis Toscana – commenta la presidente, Claudia Firenze – significa iniziare un'esperienza professionale e umana che resterà positivamente impressa per tutta la vita. Il nostro obiettivo è che i ragazzi e le ragazze che si candideranno escano più consapevoli da questo percorso, perché abbiamo bisogno che le nuove generazioni coltivino sempre di più la cultura del dono e della solidarietà”.

