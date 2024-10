Grosseto: al via i nuovi corsi formativi organizzati da Formimpresa

Grosseto: Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, propone per il mese di novembre un’offerta formativa ampia e variegata, per rispondere alle esigenze delle imprese con i corsi di aggiornamento e obbligatori per legge, ma anche dei semplici cittadini che sono in cerca di una qualifica professionale o che stanno per aprire una nuova attività.

Ma ecco i corsi che inizieranno a novembre: l’11 novembre il corso obbligatorio di aggiornamento per estetica, tatuaggio e piercing della durata di 20 ore. Sempre l’11 novembre il corso di qualifica per manutentore del verde, 180 ore per acquisire l’attestato riconosciuto dalla Regione Toscana.

Sono poi in programma sempre nel mese di novembre: il corso di formazione obbligatoria iniziale per istruttori e insegnanti di autoscuola che prepara all'esame per il conseguimento dell'abilitazione (istruttori: durata 128 ore - insegnanti: durata 160 ore), il corso di qualifica (3° livello di qualificazione europeo) per addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento della durata complessiva di 900 ore, di cui 540 di aula e 360 di stage.

Sempre nel mese di novembre sarà attivato un corso gratuito di qualifica per manutentore del verde riservato ai residenti del Comune di Manciano nato in collaborazione e con il sostegno dell’Amministrazione comunale e il nuovissimo corso IFTS gratuito ART METAL 2023 — Tecnico della progettazione, creazione e realizzazione di oggetti in metallo anche tramite forgiatura della durata di 990 ore che prevede il riconoscimento della certificazione finale e la consegna dell’attestato di qualifica regionale.

Nel mese di ottobre sono stati attivati anche i corsi di addetto al primo soccorso, HACCP per la prima formazione e l’aggiornamento e il corso RSPP e corso sicurezza lavoratori

È inoltre in programma l’attivazione di: un corso per la formazione obbligatoria di aggiornamento professionale per ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, un percorso per l’acquisizione di competenze per l'attività di segreteria amministrativa della durata di 110 ore, addetto all'assistenza di base di 600 ore e un corso di assistente familiare della durata di 70 ore, entrambi in collaborazione con la Cooperativa Sociale Nomos Onlus.

Tutti i corsi si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto a Grosseto in via Monte Rosa 26.