"Grifone Meeting tra i migliori d'Italia. Possiamo dire lo stesso dei consiglieri?"

Grosseto: “Non c'è assolutamente niente di nuovo nelle dichiarazioni di un'opposizione che continua a dire che va tutto male in questa città, spaziando da un argomento all'altro, su questioni inattaccabili. Ma, dal momento che i cittadini possono essere ingenerati dal dubbio di comportamenti non lineari, mi trovo costretto a fare chiarezza su alcuni passaggi”. Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna risponde alle critiche mosse dal gruppo consiliare del Partito Democratico che, nell'accusare il primo cittadino, ha definito il Grifone Meeting: “un bel meeting promozionato male”.





Non solo. I consiglieri di minoranza avrebbero altresì dedotto che alcuni passaggi della delibera comunale, approvata lo scorso 11 aprile, non siano stati seguiti. “Non c'è niente che non sia stato rispettato secondo quanto deliberato della Giunta comunale. A differenza di quanto hanno provato ad affermare i consiglieri d'opposizione, il Meeting è stato, ed è ancora in questi giorni, protagonista di numorose trasmissioni televisive. Ne ha parlato il canale Atletica Tv, così come SkySport che lo ha citato, accostandolo al Diamond League di Rabat, per le performance da record degli atleti partecipanti. Prestate più attenzione consiglieri”. Nel dire questo il sindaco Vivarelli Colonna sottolinea, ancora una volta, come: “L'evento sia stato un'occasione per promuovere il nostro territorio. Lo è stato veramente. L'obiettivo non era quello di riempire gli spalti, come ha fatto intendere la minoranza. Il numero dei partecipanti era conforme a quello previsto dal Piano di Sicurezza, che abbiamo rispettato. Lo scopo non era, dunque, quello di avere uno stadio pieno, ma quello di veicolare il nome dell'evento fuori dalla nostra città e su questo non ho dubbi nel dire che ci siamo riusciti. Quanto alle mie parole? Come sempre sono state travisate. Ma d'altronde non è la prima volta che si prova a non capire.

La nostra città, grazie agli impianti sportivi di primo livello che accoglie e su cui l'impegno dell'Amministrazione è costante, nasconde radici profonde e una tradizione lontana nel promuovere eventi sportivi, tra cui appuntamenti di atletica leggera giovanile. Il Grifone era una scommessa per l'Amministrazione. Un salto in avanti rispetto alla tipologia di eventi finora ospitati, che vedevano perlopiù il coinvolgimento di giovani promettenti, accompagnati dalle proprie famiglie.



Come Amministrazione abbiamo il dovere di alzare l'asticella. Ci vuole tempo, è naturale, per un processo di assimilazione, anche sportiva, da parte della cittadinanza. Me compreso. Pensiamo ad altri sport. Grosseto ha vissuto un processo di maturazione sul baseball, ad esempio, dove la squadra grossetana si è aggiudicata ben 4 scudetti. Poi sull'hockey. E in analogia adesso è la volta dell'atletica leggera”.