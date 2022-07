Grey Cat Jazz Festival. A Rocca di Frassinello torna la grande musica

Ad esibirsi, nel cuore della suggestiva barricaia, sarà Karima, grande voce del panorama musicale italiano



Grosseto: Domenica 24 luglio, a Rocca di Frassinello torna la grande musica del Grey Cat Jazz Festival 2022. Ad ospitare il concerto d’apertura della 42° edizione del festival jazz sarà la suggestiva Barricaia, anfiteatro scavato nella roccia dove riposano oltre 2.000 barrique, che farà da cornice all’esibizione di Karima, grande voce del panorama musicale italiano.

L’artista presenterà il suo nuovo lavoro discografico, No Filter, fatto di contaminazioni pop e jazz, affiancata da Francesco Ponticelli, al contrabbasso, Bernardo Guerra, alla batteria, e Piero Frassi che, con la sua penna, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come Walk on the Wild Side, Tears in Heaven, Come Together e Man in the Mirror. Prima del concerto, che avrà inizio alle ore 21, gli ospiti potranno partecipare ad un aperitivo sulla terrazza panoramica di Rocca di Frassinello, a partire dalle ore 20, e godersi il tramonto degustando i vini e alcune specialità del territorio, tra cui i salumi di Subissati, storico salumificio di Roccastrada, e i formaggi prelibati del caseificio La Maremmana di Grosseto. Sarà una serata all’insegna della buona musica e delle eccellenze enogastronomiche immersi nello splendido scenario dell’unica cantina disegnata da Renzo Piano, dove nascono vini capaci di trasmettere intense emozioni proprio come la grande musica.

Biglietto primi posti 25 €, secondi posti 20 €. - Info e prenotazioni: 0566 88400 | visite@roccadifrassinello.it - I biglietti del concerto sono disponibili su www.ticketone.it.

Nota Biografica dell’artista. Nata a Livorno, da padre algerina e madre italiana, Karima fin da bambina si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, che la ritiene la nuova voce più̀ interessante del panorama musicale italiano. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età̀, Karima ha già̀ una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta.

Sempre nel 2009 viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione la Principessa e il ranocchio, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e I migliori Anni su Rai 1. Nel 2017, nel musical The Bodyguard, è Rachel la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston. Esplosiva la collaborazione con la più̀ famosa street band italiana i Funk Off. Nei suoi concerti i brani interpretati rinascono nella “versione Karima” unici e inimitabili.