Grandi movimenti. Us Grosseto arriva Matteo Luzzetti alla corte di Silva

Acquistato anche Scognamiiglio e Tripicchio



Grosseto: A piccoli passi si avvicina la data di inizio del ritiro a Cascia per il Grosseto, e in casa biancorossa continuano gli arrivi: sono otto i giocatori presentati, ultimo in ordine di tempo, un forte difensore conosciuto dagli appassionati, per aver militato nel Follonica-Gavorrano. Il tecnico Massimo Silva avrà a disposizione il centrale Mattia Scognamiglio, 22 anni originario di Massa. Cresciuto nelle giovanili dell'Entella, il neo biancorosso ha giocato con Viareggio, Follonica, Gavorrano, Savona e Rieti. 10 sono le gare disputate nell'ultima stagione in serie C, a Seregno, e 9 Cynthialbalonga in serie D nel gennaio scorso.





Anche Tripicchio in biancorosso., 26 anni esterno offensivo vanta due presenze in serie B (a debutto a 17 anni nella trasferta di Siena). La sua carriera inizia nelle giovanili del Crotone, fino ad arrivare in prima squadra, con 2 presenze in serie B e una in Coppa Italia. Poi in prestito in serie C, Reggina e Casertana. La sua carriera prosegue in serie D con la Civitanovese, Città di sant'Agata e Castrovillari con 37 presenze stagionali e 12 reti Arriva un esterno maremmano alla corte dell’Us Grosseto, Matteo Luzzetti, classe 2003, che va a rinforzare la difesa della formazione di mister Massimo Silva.



«Sono felice e carico di essere tornato a giocare nella squadra della mia città – sono le prime parole di Matteo – Per me è la seconda esperienza con la maglia del Grifone. Nella prima probabilmente non ero ancora pronto. Adesso lo sono, dopo due stagioni importanti con il Follonica Gavorrano e il Derthona». Luzzetti, dopo aver iniziato nelle giovanili dell’Us Grosseto, ha militato per due anni nella Fiorentina e tre nell’Entella, prima del salto in prima squadra, chiamato dal Dg del FolloGav Filippo Vetrini. Lo scorso anno la consacrazione in Piemonte, a Derthona, con 35 presenze e 2 gol. «Sono un terzino che predilige la parte offensiva a quella difensiva – si presenta Luzzetti – Sono un quarto o un quinto di un 3-5-2. Mister Silva? Me ne hanno parlato tutti un gran bene».

Annunciato dal diesse Quistelli anche un nuovo difensore centrale, Federico Panza. Il 21enne originario di Cariati è cresciuto militando prima nello Spezia (under 15), poi nel Crotone dall’under 17, con il quale è arrivato nella rosa della serie B, collezionando molte panchine, dopo aver giocato in Primavera. Due le squadre seniores, Gozzano e a Biancavilla (18 presenze, un gol) in serie D. «Grosseto è una piazza importante – dice Panza – con grandi ambizioni. Mi è stato d’aiuto per questa scelta il direttore Quistelli e devo ringraziarlo per questa opportunità. Darò il massimo per dimostrare quello che valgo. Il centro sportivo è molto bello, un lusso per questa categoria. Le mie caratteristiche? La fisicità, il colpo di testa e l’anticipo».