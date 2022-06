Grande successo per il Maremma Archeofilm: trionfano i Dinosauri

Secondi classificati gli Etruschi.



Grosseto: Si è chiuso con un gran successo di pubblico, “Maremma Archeofilm” il Festival internazionale di archeologia arte e ambiente ospitato per tre sere (dal 17 al 19 giugno) nel Giardino dell’archeologia di Grosseto.

Tra i film in programma, il pubblico – che in qualità di giuria popolare ogni sera ha assegnato il proprio voto – non ha avuto esitazioni assegnando il “Premio Maremma Archeofilm 2022” alla pellicola del regista francese Pascal Cuissot “Al tempo dei dinosauri” (Nazione: Francia, Giappone). Un viaggio indietro nel tempo e nello spazio che trasporta il pubblico tra le più importanti scoperte nel panorama paleontologico di nuove specie di dinosauri e mostri marini. Il pubblico imparerà a conoscere comportamenti e caratteristiche precedentemente inaspettati: come questi giganti cacciavano, si riproducevano e si prendevano cura della prole. Prova scientifiche combinate alla perfezione con immagini 3D altamente realistiche in un documentario ambizioso e spettacolare.

Secondo classificato “La fortuna degli Etruschi” (Nazione: Italia - Regia: Marzia Marzolla, Matteo Bardelli), un film che partendo dai capolavori esposti al Museo di Villa Giulia e da analoghi pezzi forti custoditi nel Museo delle Civiltà, guida il pubblico alla scoperta dell’antico popolo etrusco per comprendere quell’universo che ha segnato la cultura europea e italiana in diverse epoche.

La manifestazione è stata organizzata da “Archeologia Viva (Giunti Editore)/Firenze Archeofilm” e Associazione M.Arte.