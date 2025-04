Agopuntura e medicina classica: al via gli incontri primaverili di 50&Più Grosseto

Grosseto: Sarà dedicato al mondo dell’agopuntura il primo appuntamento del calendario primaverile degli incontri organizzati da 50&Più Grosseto. Il ciclo di eventi si aprirà con un focus sulla salute e il benessere, temi che riguardano non solo la fascia della terza età, ma l’intera comunità. Per questo motivo, tutti gli incontri saranno aperti al pubblico e a ingresso libero.

Giovedì 10 aprile alle ore 16:30, presso la sala conferenze del Museo di Storia Naturale in Piazza Pacciardi (ex Piazza della Palma), la dottoressa Fulvia Perillo approfondirà il ruolo dell’agopuntura nella medicina classica, illustrandone le indicazioni e le possibili integrazioni con i trattamenti convenzionali.

Anna Maria Della Monica, presidente di 50&Più Grosseto, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: "50&Più non è solo un’associazione, ma un luogo di ritrovo culturale a 360 gradi. Ci si incontra per parlare di salute, ma anche di storia, di cultura e di benessere. Il nostro obiettivo è offrire momenti di approfondimento e confronto su temi di grande interesse per la generazione over, come la socialità, la cultura e la lotta alla solitudine. Ringrazio la dottoressa Perillo per essersi messa a disposizione gratuitamente, dimostrando grande sensibilità e spirito di condivisione”.

A evidenziare l’importanza del progetto intervengono anche Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto, e Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto: "50&Più è un sistema associativo e di servizi che pone grande attenzione alla qualità della vita delle persone, nel loro rapporto con enti e istituzioni locali e nazionali. Il nostro impegno come Confcommercio è rivolto alla ricerca di idee, soluzioni e opportunità anche per permettere a tutti di vivere pienamente ogni età. Con oltre 50 anni di storia, 50&Più rappresenta un punto di riferimento unico in Italia per lo sviluppo culturale, la rappresentanza sindacale e la valorizzazione degli over 50. Crediamo in una società in cui ognuno possa contribuire attivamente al progresso sociale e culturale della comunità”.

Anche Silvia Guerrini, segretario di 50&Più Grosseto, rivolgendo un invito ai cittadini, ribadisce il valore di questi appuntamenti: "Attraverso questi incontri vogliamo offrire non solo informazioni utili, ma anche momenti di socialità e confronto. La salute, la cultura e il benessere sono temi fondamentali per la nostra comunità, e crediamo che la condivisione di esperienze e conoscenze sia essenziale per migliorare la qualità della vita di tutti".





Il programma di incontri proseguirà con altre tematiche di grande interesse, grazie alla partecipazione di esperti nei settori della salute, della psicologia, della cultura e della socialità. Oltre a rappresentare occasioni di approfondimento, questi appuntamenti saranno anche un’opportunità per trascorrere del tempo in compagnia di medici, scrittori e professionisti, in un clima di condivisione e crescita personale.

Per maggiori informazioni, contattare la 50&Più, con sede in via Tevere 5/7 a Grosseto. Numero di telefono 0564 410703.