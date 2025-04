Artemare Club ricorda l’importante ritratto visibile ai Passionisti

Orbetello: Nella ricorrenza del ventennale della scomparsa di San Giovanni Paolo II Artemare Club ricorda il bellissimo ritratto del tanto amato Papa visibile nella chiesa del Convento dei Passionisti all’Argentario dove sostò nel 2000, importante opera donata cinque anni fa dal comandante Daniele, intronizzata su una parete e riportata nella “Platea”, il registro degli avvenimenti più importante della Comunità Passionista, a ricordo di questo gesto significativo. Racconta il comandante Busetto per chi ama la natura percorrendo la strada che collega Orbetello a Porto Santo Stefano la visita al Convento immerso nel verde dei boschi del Promontorio è un’occasione assolutamente da non perdere, l’edificio fu fatto costruire nel 1737 da San Paolo della Croce, in seguito al miracolo della visione della Vergine che gli indicò il perimetro esatto su cui innalzare il convento e ospita i Padri Passionisti, nella chiesa c’è una bella immagine della Maria Regina dell'Argentario risalente al Seicento e dal belvedere, sistemato al fianco della piazzetta antistante, si gode di una vista unica, si ammirare infatti Orbetello, la Laguna di Ponente e il Tombolo della Giannella. Visitando la cappella del Convento, piccola e raccolta volendo ci si può inginocchiarsi in preghiera nello stesso posto in cui sostò il Papa Giovanni Paolo II!