Grande hockey domenica sera alla pista Parri

Grosseto: Grande hockey domenica sera alle 18 sulla pista di via Mercurio. A distanza di quattro giorni dal sofferto, ma meritato pareggio, sulla pista di Valdagno, il Circolo Pattinatori Grosseto torna in pista, davanti al pubblico amico della “Mario Parri”, per disputare un affascinante posticipo, questa volta valido per la 10ª giornata di andata. I ragazzi di Massimo Mariotti se la vedranno infatti con il Trissino, la formazione che sta dominando il campionato: otto vittorie in altrettanti incontri disputati, con una partita in meno, quella di Follonica, che verrà recuperata il 18 dicembre; un quintetto che, per il momento, non sta trovando avversari in grado di fermarlo. Quella di domenica sera sarà anche la sfida tra il capocannoniere Pablo Saavedra, autore di 13 reti, che duellerà con Gavioli e Galbas che lo inseguono a quota 12. Per gli appassionati di hockey pista sarà una delle partite imperdibili della stagione contro un quintetto che sta rispettando in pieno i pronostici che lo vogliono favorito per la riconquista dello scudetto, lasciato lo scorso anno al Forte dei Marmi. Il Grosseto, che dopo nove partite è al settimo posto con 14 punti, cercherà di allungare la striscia positiva di quattro partite, anche se contro i veneti l’impresa sarà davvero titanica. Saavedra e compagni hanno a disposizione, prima della fine del giorno di andata, tre incontri casalinghi e uno in trasferta sul campo del Forte dei Marmi. Per centrare i quarti di finale di Coppa Italia servirebbero almeno quattro punti e già da stasera i biancorossi proveranno a fare un exploit contro la corazzata biancoceleste.

«A Valdagno è arrivato un meritato pareggio - ha sottolineato Gaston “Tonchi” De Oro, al termine della partita al Palalido - ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Si sta sentendo la mano di un tecnico esperto come Massimo Mariotti, che sta trasformando un gruppo in squadra, che contro il Trissino darà il massimo»

«Affrontiamo una squadra che sta facendo meglio di tutti negli ultimi anni – dice invece mister Massimo Mariotti - In Italia è la squadra da battere e viaggia a punteggio pieno; in Champions League ha perso la prima partita giovedì. Per fare un’impresa ci vuole che loro giochino sotto tono, mentre noi dobbiamo fare la partita perfetta. Dobbiamo essere brutti e cattivi e non belli e buoni».

Mariotti prosegue sottolineando che «non abbiamo niente da perdere. Insieme al Forte dei Marmi siamo la squadra che ha perso di meno, dopo l’imbattuto Trissino, e questo deve essere un motivo di orgoglio. Non siamo strutturati come le prime cinque squadre, ma all’inizio non pensavamo di essere a questo punto dopo un terzo di campionato.

La super sfida con il Trissino ci deve dare tranquillità, carica, ma deve essere affrontata senza ansie e pressione; è una partita importante per la società, per i nostri tifosi, per continuare un bel percorso».

I precedenti. Lo scorso anno il Trissino ha vinto in Maremma per 2-1, poi ha fatto il bis in casa per 5-3. Sono complessivamente 20 gli scontri diretti in A1 tra le due squadre, con 5 vittorie del Grosseto (l’ultima in gara 3 della semifinale scudetto 2022-2023), 2 pareggi e 13 affermazioni del Trissino.

I veneti hanno in dubbio la presenza di Giulio Cocco, mentre Mariotti ha l’organico al completo.