Grande corsa, grande vincitore: Roberto Tucci vince il Rally Colline Metallifere e Val di Cornia

Piombino: E' stata una grande e sofferta edizione del Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, giunto alla sua nona edizione, un vero e proprio successo tecnico organizzativo, anche se molto sofferta per gli eventi ultimi che hanno costretto la banda del patron Paolo Santini, a rivedere la programmazione, dall'alluvione che hanno costretto a rinviare l'evento e poi a mutare il tracciato. Grande lavoro duro per gli organizzatori che alla fine sono riusciti a mandare in onda il tanto atteso evento. Che per il settimo anno consecutivo è approdata nella città del ferro, alla fine ha deluso le aspettative anzi è andata oltre.

Alla fine è il livornese Roberto Tucci a firmare il bis, riuscendo alla fine ad avere ragione di un grande Vargiu ed a conquistare il 9° rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia. Il driver livornese si è imposto con merito nella gara tirrenica, trionfando al volante della Skoda Fabia Rs/Rally 2. Con il fido Giampietro Micalizzi è stato protagonista di una gara che lo ha visto primeggiare fin dalle prime battute, approfittando anche dell'uscita di scena del grande vincitore, Beniamin Korhola, all'inizio della seconda tappa, imponendo alla gara un ritmo molto sostenuto e costringendo alla resa i suoi più diretti avversari.

Roberto Tucci, ha bissato il successo del 2022, mentre lo scorso anno arrivò secondo alle spalle di Signor.

Sul secondo gradino del podio è finito un sorprendente ma non troppo Giacomo Vargiu, con appena un ritardo di 1”5. Sul terzo gradino del podio è finito Carlo Alberto Senigagliesi, a 7”.

La gara è stata molto impegnativa, con una prova speciale in notturna, e le restanti 7 nella seconda frazione, che prevedeva il passaggio sulla speciale di Sassetta, definita l'Università delle Curva, due volte e due volte Prata-Suvereto e poi Monteverdi con il doppio passaggio.

Grande pubblico ha seguito la gara, in tantissimi sono accorsi sui tornanti per assistere alla speciale in notturna al porto di Piombino.

Molti dunque gli appassionati accorsi per tifare i propri equipaggi. Non sono mancati i colpi di scena, clamoroso all'inizio della seconda tappa quando il finnico Korhola, uscire di scena e e salutare la compagnia dopo aver sbattuto con la Hyunday.

Partenza sprint di Tucci che ha preso il largo da subito, facendo capire le proprie intenzioni. Niente da fare in questa fase per Senigagliesi e Batistini, costretti a rincorrere, poi con il passare del tempo usciva alla distanza Vargiu, grande protagonista per recente Trofeo Maremma, che pian piano riusciva a recuperare la china fino a farsi pericoloso per Tucci.

Il driver livornese teneva duro e riusciva a controllare il ritorno di Vargiu e riusciva a far suo il rally tirrenico , settimo memorial Leonardo Tucci, e festeggiare sul palco con i propri sostenitori per questo nuovo successo nella gara organizzata dalla Maremma Corse 2.0, terzo in carriera.

Grande festa per Tucci e per gli organizzatori che sono riusciti a presentare una gara ad alto livello, una gara nazionale, che merita molto di più.

Cala il sipario, sul quarto evento motoristico della stagione, adesso tutti in vancanza, per la banda di patron Paolo Santini, con gli auguri di Buon Natale e felice Anno.

(foto di repertorio)