"Global Greening", il monumento ai caduti si illumina di verde

Elena Nappi: «In onore di San Patrizio, patrono d’Irlanda, Castiglione della Pescaia sarà fra le location di tutto il mondo che illuminerà uno dei luoghi simboli del suo territorio».



Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia aderisce al Global Greening 2023 e la sera di domani venerdì 17 marzo, quando in Irlanda festeggiano San Patrizio, il loro patrono nazionale, nella cittadina costiera in segno di amicizia verso questo popolo, il monumento ai caduti in Corso della Libertà tornerà ad illuminarsi per circa due ore, dalle ore 21:00 alle 23:00, con luci verdi, il colore simbolo dell’isola di Smeraldo e della speranza.

«Siamo orgogliosi – dice la sindaca Elena Nappi – che l’ente del turismo irlandese ci abbia rinnovato l’invito a prendere parte al Global Greening, un’iniziativa che coinvolge siti di spicco a livello italiano ed internazionale. Un’occasione per far arrivare da Castiglione della Pescaia un messaggio di amicizia verso gli abitanti dell’Irlanda, in un momento storico dove la guerra sta sconvolgendo il cuore dell’Europa».

«Una foto simbolo del nostro paese, quella del monumento ai caduti – aggiunge la prima cittadina – venerdì sera prenderà posto all’interno dei canali di comunicazione del ministero irlandese del turismo ritenuto da molti addetti ai lavori dell’accoglienza uno snodo virtuale e molto seguito in tutto il mondo. Un’occasione davvero unica e da non perdere che ci permette di continuare a promuovere Castiglione della Pescaia che per l’occasione sarà visibile accanto al Colosseo, alla Torre di Pisa, all’ex Convento Palazzo dell’Annunziata di Matera, di Castel dell’Ovo a Napoli, del Pozzo di San Patrizio di Orvieto, del gazebo di Terrazza Mascagni a Livorno e della sala dei Bronzi di Riace di Reggio Calabria».