Gli eventi nei Musei di Maremma nell’ultimo week end di luglio

Grosseto: Sono tanti gli eventi organizzati nei musei del Sistema Musei di Maremma per l’ultimo fine settimana di luglio; dalle visite guidate, alle Notti dell’archeologia fino alla presentazione di libri e progetti.

A Massa Marittima nel Museo di San Pietro all’Orto (Corso Diaz 36), venerdì 28 luglio alle ore 17.30 Patrizia Vezzosi, ideatrice e responsabile del progetto “Le vie dei Medici”, insieme all'architetto Diego Accardo, presenteranno il progetto “Le vie dei Medici. Museo Diffuso En Plein Air, dalla Toscana all’Europa", nato qualche anno fa e che sta rapidamente diffondendosi, attraverso i suoi Itinerari Medicei, tra gran parte della Toscana e anche nella Romagna toscana. Ingresso libero. Sempre a Massa Marittima venerdì dalle ore 10 nel Museo Subterraneo, Via Corridoni, trekking urbano dal titolo "Arti e Mestieri a Massa Marittima" che comprende una visita guidata al Museo della Miniera, all'antica Falegnameria e al Vecchio Frantoio. Info e prenotazioni, tel: 0566 906525.





Nella necropoli etrusca di Sovana, nel Parco Archeologico Città del Tufo, ci sono ancora posti disponibili per la visita guidata notturna di venerdì alle ore 21.30. Per info e prenotazioni: tel. 0564 633099 oppure: 320 1768210.





Ci spostiamo a Follonica al Museo Magma dove sabato 29 luglio alle 9.30 avranno luogo degli speciali appuntamenti che comprenderanno la visita guidata del Palazzo Granducale, dei giardini del palazzo e del museo, su prenotazione. Info e prenotazioni: 338 5376002; e-mail: fronteoffice@magmafollonica.it.





Domenica 30 luglio per Le Notti dell'Archeologia promosse dalla Regione Toscana con aperture straordinarie serali, eventi, laboratori nei musei archeologici, a Pitigliano alle 17.30 è stato organizzato un laboratorio didattico per bambini: “A scuola dagli Etruschi” presso il Museo archeologico all’aperto “Alberto Manzi” (Strada Provinciale 127, Via di Pantano). Uno spettacolare viaggio nel tempo immerso nella natura delle colline del tufo. Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 0735320, e-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it.





Al Museo Civico Archeologico di Vetulonia (Muvet) per Le Notti dell’Archeologia venerdì 28 luglio alle 17.40 parte l’iniziativa "dal mare al museo", anche con servizio navetta da Castiglione della Pescaia. Una visita guidata alla mostra "Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del Bello nell’opera di Mitoraj”. Ingresso a tariffa ridotta, gradita la prenotazione, tel. 0564 927241. Sempre al Muvet anche domenica 30 luglio è prevista una visita guidata alle ore 11 mentre alle 19 conferenza in piazza Vatluna davanti al Museo con le archeologhe del museo e apertura gratuita della mostra fino alle ore 21.





Al Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia sabato 29 alle 18.30 nuovo appuntamento del ciclo “Oltre il Tempo”, arte, cultura e degustazioni, con la presentazione della Cantina di Pitigliano accompagnata dai formaggi del Caseificio Sociale Manciano e dai salumi della Cooperativa Agricola Pomonte. A seguire visita della mostra permanete Pietro Aldi e della esposizione "Passioni di un collezionista. Dipinti fiamminghi e olandesi del Cinque e Seicento". L’evento è ad ingresso libero ma è necessaria la prenotazione al numero; 0564.601280, e-mail: info@poloaldi.it.

Spazio al teatro presso la Fortezza Orsini di Sorano dove sabato alle 21.30 la compagnia teatrale Confine Zero presenta lo spettacolo “La figlia del tempo”, spettacolo gratuito ma con posti limitati. Per prenotazioni e informazioni, tel. 0564 633099, e-mail; info@leviecave.it

Infine, sabato 29 luglio alle ore 21.30 nello spazio all’aperto del Centro Studi Don Pietro Fanciulli di via Scarabelli a Porto Santo Stefano verrà presentato il romanzo storico “L’affondamento della Marie La Cordelière” di Luis Contenebra, pseudonimo di Paolo Fanelli, fratello del medico di base che ha operato per tanti anni all’Argentario.



Per essere aggiornati su tutti gli eventi dei Musei di Maremma è possibile consultare il sito: www.museidimaremma.it