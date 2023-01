Gli anni Ottanta e Novanta suonano alla Sala Eden

Domani, venerdì 27 gennaio, dj set con Matte Shaker dj.



Grosseto: I grandi successi degli anni Ottanta e Novanta accompagneranno la serata alla Sala Eden, domani, venerdì 27 gennaio. In console Matte Shaker dj che proporrà la sua selezione per tutti gli appassionati della musica di quegli anni. Per la serata, il settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce lo storico locale sulle Mura Medicee, propone un menu ispirato allo street food a base di prodotti tipici e produzioni locali. La Sala Eden è aperta dalle 18, con possibilità di gustare un aperitivo o la cena. L’ingresso è libero.

Per info e prenotazioni: 327 394 524