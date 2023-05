Sport Giro d'Italia, è partita da Camaiore la tappa più lunga del Giro 17 maggio 2023

Redazione Tre GPM in programma per una frazione che si addice ai velocisti. Dopo la votazione Social, avvenuta sull'account Twitter del Giro d'Italia, Derek Gee indosserà il dorsale rosso di corridore più combattivo.

Camaiore: E' partita l'undicesima tappa del Giro d'Italia edizione 106, in programma dal 6 al 28 maggio e organizzato da RCS Sport. Con i suoi 219 km la Camaiore-Tortona è la tappa più lunga di questa edizione e rappresenta un'occasione per i velocisti.

Il gruppo, forte di 142 unità, è transitato al KM 0 alle 11.50. Non partiti i dorsali n. 3 Mattia Cattaneo - 4 Josef Cerny - 5 Jan Hirt - 8 Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) - 17 Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) - 72 Jonathan Klever Caicedo (Ef Education-EasyPost) - 173 Stefano Gandin (Corratec Selle Italia) - 207 Natnael Tesfatsion (Trek - Segafredo). Il Percorso: Prima parte pianeggiante fino allo spezzino dove si entra nell’Appennino Ligure che si supera attraverso il passo del Bracco e la Colla di Boasi. Si percorrono strade prevalentemente a carreggiata ristretta in continuo saliscendi e con numerose curve. Si attraversa quindi la valle e con il Passo della Castagnola si entra nella pianura alessandrina. Ultimi 30 km su strade larghe e rettilinee con la consueta presenza di rotatorie e altri ostacoli alla circolazione. Ultimi chilometri praticamente sempre rettilinei intervallati da alcune rotatorie. Ultima curva (sempre su rotatoria) a circa 500 m dall’arrivo, segue il rettilineo finale di 450 m largo 8 m.

CLASSIFICA GENERALE 1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 2 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2" 3 - Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 5" LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP. Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it - Jonathan Milan (Bahrain - Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

