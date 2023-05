“Giovedì sera”: in uscita il nuovo cortometraggio del grossetano Lorenzo Santoni

Il film è stato interamente girato a Grosseto: tra i protagonisti Flora Contrafatto



Grosseto. Terminata la post produzione del cortometraggio dal titolo “Giovedì Sera”, per la regia del grossetano Lorenzo Santoni, direttore artistico del festival internazionale di cortometraggi con sede in Maremma, Hexagon Film Festival.

Si tratta del quarto cortometraggio realizzato da Santoni. Il primo, “Una bellissima bugia”, con protagonisti Paolo Sassanelli – già vincitore di un nastro d'argento e Beniamino Marcone (Il Giovane Montalbano) era stato girato presso il Museo Archeologico di Grosseto; il secondo “Tutti i nostri ieri”, con protagonisti Barbara Giordano e Beniamino Marcone, era stato girato tra Grosseto e il Parco dell'Uccellina, mentre “Fame D'Aria”, del 2022, con protagonista Carmen Giardina, Beniamino Marcone e Hedy Krissane aveva visto come location sempre Grosseto e alcuni bellissimi scorci di Castiglione della Pescaia.

Giovedì Sera si propone di raccontare in maniera tutt'altro che banale la violenza di genere, approcciandola da un punto di vista inedito.

In Giovedì Sera niente e nessuno è come sembra. Ogni personaggio indossa una maschera e i ruoli a tratti si confondono, per chiarirsi improvvisamente, in maniera netta e implacabile sul finale, dove Marika, la protagonista della pellicola, interpretata da Flora Contrafatto, si mostra per chi è realmente, cogliendo di sorpresa Elia - Samuele Covitto. Nel cast anche Chiara Dragoni nel ruolo di Paola e Clara Isis Cristaldi nel ruolo di Tina.

Il cortometraggio si propone di reinterpretare un argomento delicato come la violenza di genere, trattandolo attraverso un punto di vista insolito e utilizzando l'impatto emotivo che solo con l'immaginario cinematografico si può riuscire a trasmettere, per avvicinare gli spettatori a un argomento che ha un'incessante necessità di essere affrontato.

Il cortometraggio è realizzato da Leuconoe, per la regia e sceneggiatura di Lorenzo Santoni, Direttore Artistico dell'Hexagon Film Festival, festival internazionale di cortometraggi con sede a Grosseto, che tornerà nel 2023 con la sua quinta edizione.