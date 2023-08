Cronaca Giovane biker s'infortuna in un bosco, interviene elisoccorso Pegaso 2 31 agosto 2023

Massa Marittima: Intervento dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana sudest attorno alle ore 16.00 di oggi, per un incidente di bici in una strada dentro un bosco nei pressi di Massa Marittima. Un giovane 26enne è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto dall'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza della Misericordia di Massa Marittima e i Vigili del fuoco.

