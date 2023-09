Attualità Giornata Nazionale perAmore perABIO: Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale 19 settembre 2023

19 settembre 2023 80

80 Stampa

Redazione

Sabato 30 settembre torna l'evento più importante per ABIO: la Giornata Nazionale.

Grosseto: Una giornata dedicata all'ascolto e al racconto di esperienze per far conoscere le attività che i Volontari svolgono all'interno dei reparti pediatrici da quarantacinque anni, affiancando i bambini ricoverati e offrendo supporto alle loro famiglie, cercando di rendere meno traumatico il momento difficile dell'ospedalizzazione. I Volontari di ABIO Grosseto saranno presenti in Piazza Socci, al Centro Commerciale Maremà e a Orbetello (area mercato). Sarà possibile sostenere ABIO tramite un'offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata! Il ricavato permetterà all'Associazione di organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a coloro che già svolgono il proprio servizio, ma anche a chi deciderà di diventare un Volontario, in quanto è fondamentale acquisire il metodo e gli strumenti ABIO per garantire l'efficacia dell'attività. La Giornata Nazionale ha ricevuto anche quest'anno la Medaglia del Presidente della Repubblica e può inoltre contare sul Patrocinio del Ministero della Salute. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Giornata Nazionale perAmore perABIO: Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale Giornata Nazionale perAmore perABIO: Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale 2023-09-19T15:00:00+02:00 187 it Giornata Nazionale perAmore perABIO: Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale. Sabato 30 settembre torna l'evento più importante per ABIO: la Giornata Nazionale. PT1M /media/images/per-articolo-abio-gr-2023.jpg /media/images/per-articolo-abio-gr-2023.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 19 Sep 2023 15:00:00 GMT