Grosseto: Oggi 25 luglio è la Giornata mondiale della Prevenzione dell'annegamento. Si tratta di un'iniziativa dell’Oms che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti. Lo hanno fatto tramite incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.

“Aderiamo con entusiasmo - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori al Demanio Bruno Ceccherini e quello all’Ambiente Erika Vanelli – all'appello di Fee Italia che ha invitato il nostro Municipio ad aderire al World drowning prevention day di oggi, 25 luglio. Un modo per stimolare l'attenzione riguardo scelte sempre più attente alle politiche del salvamento, tra l'altro uno dei criteri proprio nell'assegnazione della Bandiera Blu”. Stamani è stata dunque realizzata una manifestazione presso lo stabilimento balneare Moby Dick. Il tutto con il coinvolgimento dell'associazione Balneari di Grosseto, la Gu